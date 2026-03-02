ステーブルコインを活用したサービス連携に向けて、JPYC株式会社と戦略的業務提携に関する基本合意書（MOU）を締結

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、JPYC株式会社（代表取締役：岡部 典孝／本社：東京都／以下 JPYC）と、ステーブルコイン「JPYC」とソニー銀行のサービスおよびエンタテインメントサービスをシームレスに連携させ、新たな価値の創出を目指す取組について、戦略的業務提携に関する基本合意書（MOU）を締結したことをお知らせします。

また本締結による取組の検討にあたっては、ソニー銀行のweb3関連事業子会社であるBlockBloom株式会社（代表取締役：渡邉 尚史／本社：東京都千代田区／以下 BlockBloom）がweb3（*）領域におけるノウハウを活用し、中心的な役割を担います。

（*）web3とは、ブロックチェーン（分散型台帳）技術を活用して、利用者がデータを共有・管理しながら運用する分散型のウェブサービスです。

1．本提携の背景および目的

日本では改正資金決済法によりステーブルコインが電子決済手段として制度化され、2025年10月27日（月）に日本円建ステーブルコイン「JPYC」の発行が始まっています。こうした市場の進展を踏まえ、誰もがｗeb3の価値を日常の延長で享受できることが求められています。本提携は、ソニー銀行の信頼性・認証基盤と各種サービス接点を活かし、ユーザーが「日常の体験の延長上」で安全かつ直感的にweb3を活用できる環境を整えるとともに、新たな体験価値の創出に取組ます。

2．具体的な取組

リアルタイム口座振替を活用し、JPYC EX上でソニー銀行の口座預金から直接「JPYC」を即時に購入できる機能（チャージ）の提供を検討しています。振込手続は不要で、JPYC EX上の操作のみで購入手続が完結するサービスの実現を目指しています。

両社の取組においては、リアルタイム口座振替の特性や銀行インフラとの親和性を踏まえた設計を前提として、複数回自動入金などの発展的なサービスについても視野に入れて検討しています。

一方で、本取組で検討しているリアルタイム口座振替機能は、JPYC EXの将来的な拡張性や利便性の最大化に向け、特定の金融機関に閉じない中立的かつ持続可能な設計理念のもとで提供されていく予定です。ソニー銀行は、このオープンな理念を尊重しつつ、より多くのお客さまにご利用いただけるサービスの実現を目指してまいります。

3．今後の展望

今回の取組を起点として、より利便性の高いサービスの検討を段階的に進めてまいります。

JPYCの発行・償還手続の効率化とシームレス化

当社サービスより、シームレスにJPYCの発行・償還を完結できるようにすることで、ユーザーは従来よりも少ない手順でスムーズにJPYCを利用できる環境を実現します。これにより、日常の銀行取引とweb3サービスの間を意識することなく、より直感的でわかりやすい利用体験が可能となります。

エンタテインメントIP／web3サービスとの連携

音楽・ゲームなどのエンタテインメントIPやweb3サービスと連携し、デジタルコンテンツの購入や特典付与など、ステーブルコインの新たなユースケースを創出し、金融 × エンタメ × web3の新たな体験価値を創出します。

本取組は、関連法令・ガイドラインを十分に踏まえ、安心・安全と利便性の両立を徹底するものです。

ソニー銀行株式会社・BlockBloom株式会社・JPYC株式会社は、ユーザーがweb3の価値を享受できる環境の実現に努めてまいります。

BlockBloomについて

BlockBloomはソニー銀行の100%子会社です。web3時代における新たな感動体験と利用者や事業者にとっての収益機会を提供することを目的として、2025年10月1日（水）より事業を開始しました。「Zero Start, Full Bloom ～web3ビジネスをもっと楽しく。その挑戦、その実現をフルサポート。～」を掲げ、ブロックチェーン技術などを活用した各種web3事業を企画・実施するとともに、web3施策やweb3事業への参画を検討している事業者に向け、web3コンサルティング事業を展開してまいります。

web3関連事業子会社のBlockBloom株式会社事業開始に関するお知らせ：

https://sonybank.jp/corporate/disclosure/press/2025/0925-01.html

お問い合わせ先：https://sonybank.jp/tool/app/connect/

JPYC株式会社について

2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。これまで、前払式支払手段として日本円建トークン「JPYC Prepaid」を発行してまいりました。資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円建ステーブルコイン「JPYC」の発行を通じ、国内外における日本円建ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。