アカツキ、本田 圭佑氏が発起人であるサッカークラブ「EDO ALL UNITED」とスポンサー契約を締結し、SNSマーケティング・コンテンツ制作を総合的に支援

株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田 哲朗、以下「アカツキ」）は、本田 圭佑氏が発起人である関東サッカーリーグ1部所属のサッカークラブ「EDO ALL UNITED」（運営元：Edo All United株式会社、本社：東京都新宿区、代表取締役：鈴木 良介）とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約に基づき、株式会社アカツキメディアスタジオ（以下「アカツキメディアスタジオ」）、株式会社Natee（以下「Natee」）をはじめとするアカツキグループ各社が持つノウハウを統合し、EDO ALL UNITEDの挑戦を多角的にバックアップしながら、次世代のサッカークラブ経営を支えるパートナーとして歩んでまいります。

■ 本契約締結の背景及び目的

アカツキは、「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと、エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域で事業を展開しております。社内外から目的をともにする挑戦者が集うコミュニティとして、既存の枠組みに捉われない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上を目指しています。

一方、EDO ALL UNITEDは「東京から世界を一つに」をスローガンに掲げる、プロサッカー選手の本田氏が発起人となり創設された社会人サッカークラブです。サポーターの誰もが参加できるクラブ経営を目指し、全員参加型・非中央集権的かつ自律的な組織による、今までにない新しいクラブ運営を行っています。2020年1月に発足以来、3年連続での昇格を果たすなど、着実に世界を見据えた挑戦の歩みを進めています。

EDO ALL UNITEDの「誰もが主役となり、共創によって新しい価値を創り出す」という挑戦は、アカツキが大切にしている「コミュニティの力で世界を輝かせる」という考え方と深く共鳴するものであると考え、本契約締結に至りました。また、EDO ALL UNITEDが持つスポーツならではのリアルな熱量と、アカツキが強みとする映像コンテンツ制作やSNSマーケティングのノウハウを掛け合わせることで、スポーツとエンタメの垣根を超えた新しい価値創出を目指してまいります。

■ 今後の取り組み

当社グループは、EDO ALL UNITEDのパートナーカンパニーとして、YouTube・TikTok・Instagramなどの各プラットフォームを横断した総合的な情報発信・マーケティング支援を推進いたします。具体的には、当社グループ会社を通じた以下の取り組みを進めてまいります。

EDO ALL UNITED及び本田 圭佑氏の挑戦を世界へ届ける、SNSクロスプラットフォーム展開の推進

1.アカツキメディアスタジオによる、本田 圭佑氏の公式YouTubeチャンネルの運用及び動画制作

映像コンテンツ制作を手がけるアカツキメディアスタジオが、本田氏のYouTubeチャンネルの運用及び動画制作を開始いたします。単なる試合映像の枠を超え、本田氏のビジョンや、現場で戦う選手たちの葛藤、クラブが成長していくリアルな舞台裏を追い続けるドキュメンタリーメディアとして、熱量の高いコンテンツを発信してまいります。

2.Nateeによる、EDO ALL UNITED公式SNSの総合プロデュース

クリエイターを起点としたSNSマーケティング支援事業を手がけるNateeが、EDO ALL UNITEDの公式SNSを総合的にプロデュースいたします。TikTokやInstagramなどのショート動画を中心としたコンテンツ制作を加速させ、EDO ALL UNITEDの挑戦を世界へと発信してまいります。

これらの取り組みを通じて蓄積されるマーケティングデータについては、将来的には株式会社アカツキAIテクノロジーズによるデータ統合・分析への活用も視野に入れており、クリエイティブとテクノロジーの両面から、EDO ALL UNITEDの「東京から世界を一つに」というビジョンを多角的に支援してまいります。

■ 公式SNS概要

本田圭佑氏公式YouTubeチャンネル

YouTubeチャンネル名： 本田圭佑 / Keisuke Honda

・チャンネルURL：https://www.youtube.com/@keisukehonda

EDO ALL UNITED公式SNSアカウント

・TikTok：https://www.tiktok.com/@edoallunited_official

・X：https://twitter.com/edoallunited

・Instagram：https://www.instagram.com/edoallunited.official/

■ 代表者コメント

Edo All United株式会社 代表取締役 鈴木 良介

EDO ALL UNITEDは、「全員参加型のクラブ経営」というこれまでにない仕組みを通じて、スポーツクラブの新しい価値創出に挑戦してきました。競技成績の向上だけでなく、ファンやパートナーが関係人口として関わり続けられる持続的な経営基盤を構築することが、私たちの重要なテーマです。

その実現において、クラブの活動や意思決定の背景、現場で生まれるリアルなプロセスを、継続的に可視化していくことは欠かせません。アカツキグループが持つ、コンテンツ開発力とデジタル領域における知見は、クラブと社会との接点を広げ、EDO ALL UNITEDの価値をより多くの人に届けていく大きな推進力になると考えています。

本パートナーシップを通じて、スポーツ・コミュニティ・テクノロジーを掛け合わせた新しいクラブのあり方を実装し、東京から生まれる次世代のスポーツモデルとして、持続的な成長を目指してまいります。

EDO ALL UNITED 発起人 本田 圭佑

2040年、世界一。2020年に立ち上げたEdo All Unitedが、この困難な目標を本気で成し遂げるためには、クラブの熱量を正しく言語化し、世界に届ける発信力が不可欠です。今回、アカツキグループとのパートナーシップはお互いの「世界への挑戦」という方向性がマッチしたからです。スポーツの枠を超えた彼らのクリエイティビティをレバレッジし、EDO ALL UNITEDの挑戦を世界基準のストーリーに変えていければと考えています。

代表取締役CEO 香田 哲朗 / 取締役副社長CFO兼CSO 石倉 壱彦

「2040年、世界一」という本田さんの圧倒的な情熱と、既存の枠組みにとらわれず挑戦を続けるEDO ALL UNITEDの姿勢に深く共鳴し、この度スポンサー契約を締結いたしました。

アカツキは「Challengers' Community」というビジョンのもと、情熱を持って挑戦し続ける仲間と共に新しい価値を生み出すことを目指しています。サポーターの誰もが主役となり、世界を見据えたクラブを創り上げていくEDO ALL UNITEDの挑戦は、まさに私たちが大切にしているコミュニティのあり方そのものです。

私たちがこれまでに培ってきたデジタル領域におけるノウハウと、EDO ALL UNITEDが持つリアルな熱量を掛け合わせることで、サッカークラブの枠を超えた、新しい感動体験を届けていけると確信しています。

アカツキグループ全体として、EDO ALL UNITEDの挑戦を世界へと発信するパートナーとして歩み出せることを、心から嬉しく思います。

■ Edo All United株式会社 会社概要

本田 圭佑氏が発起人となり設立された、サッカークラブ「EDO ALL UNITED」の運営を担う企業です。「全員参加型のリアルサカつく（サッカークラブ経営シミュレーション）」をコンセプトに掲げ、月額制のオーナー制度を通じてファンが直接経営判断に関与できる新しい仕組みを構築しています。DAO（自律分散型組織）に近い運営スタイルを目指し、東京都から世界で戦えるクラブへの成長を目指しています。

アカツキは「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと事業を展開する企業です。エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱とし、人と事業が連携して価値を高め合います。

社内外から目的をともにする挑戦者が集うコミュニティとして、既存の枠組みに捉われない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上を目指します。

