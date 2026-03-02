博報堂ＤＹホールディングス、博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ、「People Innovation Awards 2026」にて「グランプリ」「優秀賞」をダブル受賞

博報堂ＤＹホールディングス

株式会社博報堂ＤＹホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：西山泰央、以下 博報堂ＤＹホールディングス）と株式会社博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ（本社：東京都港区、代表取締役社長：多田英孝、以下 博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ）は、People Innovation Awards実行委員会（事務局：一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会）が主催する「People Innovation Awards 2026」において、最高賞である『グランプリ』と、『テーマ別優秀賞（人間中心のイノベーション文化）』をダブル受賞しました。

「People Innovation Awards」は、人の成長を企業・組織の成長へと結びつけ、変化し続ける組織文化を創造している取り組みを発掘・表彰しています。成功や失敗から得られたリアルな実践知を共有し、本アワードを通じて「変革のエコシステム」を参加企業と共に創ることを目的として開催されています。「JAPAN HR DX AWARDS」として2024年に始まった本アワードは、「People Innovation Awards」へと名称を変更し、「DX」という言葉が、ややもすれば、本来主役であるはずの「人」ではなくツールや手法にスポットライトを当ててしまうケースもある中、真の変革は、テクノロジーからではなく、人の意志から始まるという信念をより明確に社会に提示し続けています。

本年は32社のエントリーがあり、博報堂ＤＹホールディングス・博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ含め、計11の企業・団体が受賞しました。

博報堂ＤＹグループでは、2024年4月に社内外でのAIの先端研究や技術開発を推進する「Human-Centered AI Institute（HCAI）」を設立し、“人間中心のAI”によるクリエイティビティの進化・拡張を目指して博報堂ＤＹグループでのAI関連施策を推進しています。

2025年8月から、経営層を起点とした全グループ社員のAI活用促進とエイジダイバーシティ推進を目的に「AIメンタリング」制度※を実施しました。また、AIリテラシーの高いエンジニア人材ではなく、業務や個人の趣味として自発的にAI活用を精力的に進めていた社員を「AIアンバサダー」に認定し、研修制度ではなく内発的なAI活用熱の伝達が図れる仕組みを導入。それぞれの発火点を起点に、多角的に若手のAI知識と役員やベテラン社員の豊富な経験知を相互に融合させることで、博報堂ＤＹグループ全体で、世代や肩書の壁を越えた学び合いとその先の成長を促すことを実現しました。プログラムを確定させた制度や研修ではなく、自発性を尊重したAI活用促進が、役員や社員同士の心の距離を縮め、博報堂ＤＹグループのAIリテラシーの総体的な向上の中で、個人の能力を組織の力として活用する動きやAIと共に社員同士の創造性を増幅させていく動きなど、単なる業務効率改善に留まらない、AIを新たな創造性の活力とした組織文化の変革・進化に発展しています。

こうした活動が、人間中心のAIを具現化する先進的な取り組みとして今回の受賞につながりました。

博報堂ＤＹグループでは今後も“人間中心のAI”によるクリエイティビティの進化・拡張を目指すとともに、グループ全社員のAI領域における専門知識獲得・リテラシー向上を基盤に、博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団HCAI Professionalsの活動として、AIとの共創によるクライアント企業のマーケティング支援の高度化と、新たな価値創造を推進してまいります。

※ 「AIメンタリング」制度：積極的にAIを活用している若手社員の中からAIメンターを選出し、ペアとなる博報堂ＤＹグループの経営層に対し定期的にAIツールのトレーニングやサポートを行う一方、経営層は自身の経験知や知見を若手社員に提供する相互補完型のプログラム。

博報堂ＤＹグループ「AIメンタリング」制度を導入＿経営層と若手社員によるペアワークでAI活用を加速化(https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/corporate/2025/08/5771.html)