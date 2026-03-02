JINJIN主演日韓共同制作ドラマ第2弾「どーする？ごはん SEASON２」いよいよ明日から日本編スタート！毎週火曜の深夜は見逃せない！！

テレビ愛知株式会社

第1弾に続き主演を務めるのは、韓国の人気アイドルグループASTROのJINJINさん。セントレア、栄、有松、常滑、犬山、篠島など愛知県内のロケ地が多数登場。その土地でしか味わえないグルメなど第1弾の良さはそのままに、新たなキャストを迎え新展開が！？是非、ご期待ください！またLocipo、TVer、FOD等での配信もお楽しみいただけます。

◆番組概要

【タイトル】『どーする？ごはん SEASON2』

【放送】 テレビ愛知 2026年3月3日（火）から毎週火曜深夜24時30分から5話放送

※放送時間は変更する場合があります

【制作・著作】釜山ＭＢＣ・テレビ愛知

【番組HP】https://tv-aichi.co.jp/gohan2/(https://tv-aichi.co.jp/gohan2/)

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「FOD」「AmazonPrimeVideo」などにて第一話から最新話まで見放題配信

▶FOD︓https://fod.fujitv.co.jp/

▶AmazonPrimeVideo︓https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer︓https://tver.jp/series/srlmq9cffq

▶Locipo（ロキポ)︓https://locipo.jp/creative/a28437e7-e530-4361-a59e-cb92d5cf26b9

◆あらすじ

歌手を目指す韓国の青年ジヌ。だがプロとしての道は甘くない。結果が出ない毎日にジヌの音楽は止まったまま…釜山で日替わりバイトを続ける日々。ミュージシャン仲間である日本人シンガーマサトの誘いを受けてジヌは再び名古屋へ。そして日本人姉妹、杏と舞に出会う。食べること、旅すること、人に出会うこと。日本での小さな経験の積み重ねが、ジヌの中で自信をなくしていた音楽への想いをより強くさせていく…

日本編第１話「ジヌ、どーする？～杏舞 姉妹と手作りチゲ鍋～」

マサトに会うために再び名古屋にやってきた韓国人のジヌ。しかしマサトは母親が倒れ約束の場所に現れず、代わりに昔のバイト仲間の杏を紹介される。所持金が少ないジヌを心配した杏は姉と暮らす家に滞在することを提案。それには条件があって…

◆出演

JINJIN（ASTRO）すみぽん（高倉菫）宮崎美穂吉原雅斗（BOYS AND MEN）

2話目以降も

・ 韓流イベントMCでおなじみの古家正亨さんがドラマ初出演！

・ ニッチェの近藤くみこさん 、TIMのゴルゴ松本さん 、MAG!C☆PRINCEの永田薫さん など、

豪華ゲストが各話に登場します！

【日本編 第2話】岩井久美子 古家正亨 近藤くみこ（ニッチェ）

【日本編 第3話】ゴルゴ松本（TIM） 菅沼翔也

【日本編 第4話】永田薫（MAG!C ☆ PRINCE） 羽村悠 みょんふぁ

【日本編 第5話】多田木亮佑 坂田啓子