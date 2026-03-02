当社役員体制について
株式会社ジャルパック
株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井 登）は、2026年2月27日に開催しました取締役会において、本年4月1日より定時株主総会までの役員体制について、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
記
１．取締役
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/779_1_e4b73b24fd948c931b30a20dd791095f.jpg?v=202603020351 ]
(*)取締役への就任は、本年3月30日開催予定の臨時株主総会での承認が条件となります。
(**)代表取締役の役職は、本年3月30日開催予定の臨時株主総会後に開催する臨時取締役会での承認が条件となります。
(***)Euro-Creative Tours(U.K.) Ltd. および PT. Taurina Travel Djaya
２．監査役
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/779_2_a45035673e254b10b900cc4fcd5f0130.jpg?v=202603020351 ]
３．執行役員
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/779_3_796a587375d7cecabed37314cca2a878.jpg?v=202603020351 ]
(****)Jalpak International Hawaii, Inc. Jalpak International(Europe) B.V.およびJalpak International(France) S.A.S.
(退任役員について)
・代表取締役の平井 登、取締役の柿沼 梅美は本年3月31日をもって退任いたします。
以 上