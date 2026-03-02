～札幌市・北海道・北海道開発局　技術系公務員合同業務説明会～の開催について

北海道

この技術系公務員合同業務説明会では、北海道内において社会資本整備に携わる３機関の職員が、技術系の仕事の紹介に加え事務職の仕事も紹介するなど、公務員の魅力を伝えます。



【開催日時】


■　令和８年３月１９日（木）


　　 １.午前の部　　９時３０分～１１時３０分


　　　　　　　　（３機関の役割分担、各機関の技術職の業務）


　　 ２.午後の部　１３時３０分～１５時３０分


　　　　　　　　（各機関の事務職の業務）



【開催方式】


■　対面（開催場所：札幌第１合同庁舎　２階講堂）


　　オンライン（Microsoft Teams）



【対象者】


■　北海道で公務員として働くことに興味のある方


　　（理系文系問わず令和９年３月卒業以外の方も参加可能）



【内容】


■　札幌市・北海道・北海道開発局の職員が仕事内容、やりがい、働き方などを説明するほか、


　　学生の方からの質問の多い「３機関の役割分担」についても説明します。


　　また、参加者から事前に寄せられた質問にもお答えします。



【申込方法】


■　３月１６日（月）までに、北海道開発局ホームページの採用情報サイトにある


　　イベント情報を確認の上、専用フォームよりお申し込みください。


　　【北海道開発局ホームページ　採用情報サイト　イベント情報】


　　 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/slo5pa000001eih5.html


　　【専用フォーム　URL】


　　 https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=S4bVb3WJ




〈本件に関するお問い合せ先〉


北海道建設部建設政策局建設政策課


TEL：011-204-5539