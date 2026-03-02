～札幌市・北海道・北海道開発局　技術系公務員合同業務説明会～の開催について

北海道

この技術系公務員合同業務説明会では、北海道内において社会資本整備に携わる３機関の職員が、技術系の仕事の紹介に加え事務職の仕事も紹介するなど、公務員の魅力を伝えます。

【開催日時】

■ 令和８年３月１９日（木）

１.午前の部 ９時３０分～１１時３０分

（３機関の役割分担、各機関の技術職の業務）

２.午後の部 １３時３０分～１５時３０分

（各機関の事務職の業務）

【開催方式】

■ 対面（開催場所：札幌第１合同庁舎 ２階講堂）

オンライン（Microsoft Teams）

【対象者】

■ 北海道で公務員として働くことに興味のある方

（理系文系問わず令和９年３月卒業以外の方も参加可能）

【内容】

■ 札幌市・北海道・北海道開発局の職員が仕事内容、やりがい、働き方などを説明するほか、

学生の方からの質問の多い「３機関の役割分担」についても説明します。

また、参加者から事前に寄せられた質問にもお答えします。

【申込方法】

■ ３月１６日（月）までに、北海道開発局ホームページの採用情報サイトにある

イベント情報を確認の上、専用フォームよりお申し込みください。

【北海道開発局ホームページ 採用情報サイト イベント情報】

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/jinji/slo5pa000001eih5.html

【専用フォーム URL】

https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=S4bVb3WJ

〈本件に関するお問い合せ先〉

北海道建設部建設政策局建設政策課

TEL：011-204-5539