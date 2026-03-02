株式会社大阪屋ショップ

株式会社大阪屋ショップ（本社：富山県富山市）は、2026年3月19日（木）から5月31日（日）まで、富山市内全18店舗を対象に、プレミアム率20%付きの「大阪屋ショップ プレミアム付き商品券」を発行・販売いたします。

本事業は、富山市の「食料品物価高騰対策支援補助金」を活用し、物価上昇の影響を受ける富山市民の皆さまの食生活を支えることを目的として実施するものです。富山市内の大阪屋ショップ全18店舗共通でご利用いただける商品券として、日常の食料品購入にご活用いただけます。

当社は、地域に密着した店舗運営を通じて、日々の暮らしを支える存在でありたいと考えております。当事業は、富山市民の皆さまの家計負担軽減および地域内消費の促進を図るものであり、地域経済の活性化にもつながるものと捉えております。今後も行政や地域と連携しながら、地域社会への貢献につながる取組を継続してまいります。

《 事業概要 》

●商品券名称 大阪屋ショップ プレミアム付き商品券

●プレミアム率 20%

●実施店舗 富山市内の大阪屋ショップ全18店舗

（赤田店・下堀店・本郷南店・秋吉店・藤木店・新庄店・上飯野店・

太郎丸店・北新町店・豊田店・粟島店・城川原店・五福店・呉羽店・

婦中店・大沢野店・月岡店・キャロット１店）

●対象者 富山市民に限る

●販売期間 2026年3月19日(木)～5月31日(日) ※在庫なくなり次第販売終了

●販売方法 実施店舗の店頭にて販売 ※事前のご予約・お取り置きは不可

●仕様 1冊 1,000円券×12枚綴り

●販売価格 10,000円（1冊あたり2,000円おトク）

●購入上限 お一人様２冊まで

●利用期間 2026年3月19日(木)～5月31日(日)

※販売やご利用の詳細につきましては、販売・利用開始日までに順次お知らせいたします。