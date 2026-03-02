炭焼焙煎の芳醇な香りと豊かなコクを堪能 炭焼珈琲シリーズよりアイスコーヒー用新商品が登場 3月1日（日）より発売開始

小川珈琲株式会社

小川珈琲株式会社（本社：京都市右京区、代表取締役社長/CEO：宇田 吉範）は、家庭用商品として展開する「京都 小川珈琲 炭焼珈琲シリーズ」より「京都 小川珈琲 炭焼珈琲 アイスコーヒー 粉140g」と「京都 小川珈琲 炭焼珈琲 水出しアイスコーヒー 50g×1袋」を2026年3月1日（日）より発売します。

炭焼焙煎の香りとコクをご家庭でより楽しむために

炭焼焙煎による芳醇な香りと豊かなコクを特長とし、長年にわたり高い支持をいただいている「京都 小川珈琲 炭焼珈琲シリーズ」。今回、春夏の季節に向けて、炭焼ならではの味わいを楽しめるアイスコーヒー用レギュラーコーヒーと、不織布入り仕様の水出しアイスコーヒーを新たにラインアップし、3月から8月までの期間限定で展開します。アイスコーヒー用レギュラーコーヒーは、遠赤外線効果を持つ炭火で焙煎したコーヒー豆を使用し、炭焼珈琲ならではの芳ばしい香りと重厚な苦味、深みのあるコクをお楽しみいただける商品です。ご家庭にある抽出器具でお好みの抽出方法により、本格的な味わいをお楽しみいただけます。芳ばしい香りとすっきりとした後味の水出しアイスコーヒーは、コーヒーバッグに水を注いで待つだけで抽出が可能です。それぞれシーンに合わせて、手軽にアイスコーヒーをお楽しみいただけます。

商品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79559/table/24_1_dfefc5bda3d1d3b550c0a9b705d432d4.jpg?v=202603020351 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79559/table/24_2_7f7d843a43d9289202905d251a74eb07.jpg?v=202603020351 ]

炭焼珈琲シリーズ ラインアップ

■京都 小川珈琲 炭焼珈琲 1000ml

1985年に発売開始した「炭焼珈琲シリーズ」。

定番のリキッドコーヒーは40年以上

長くご支持いただいています。

■京都 小川珈琲 炭焼珈琲 195ｇ

手軽さだけでなく、味わいと環境にも

配慮したカートカンを採用した商品です。

■京都 小川珈琲 炭焼珈琲 カフェオレベース 無糖 500ml

牛乳を混ぜるだけで手軽にカフェオレを

楽しめる希釈用のコーヒーです。