株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ）は2026年6月から価格改定を実施いたします。

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はユニリタの製品・サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、ユニリタは40余年にわたり、お客様と共に歩んでまいりました。この間、高品質なサービスを安定的かつ継続的にお届けすることを最優先とし、業務効率化や諸経費の削減など、価格維持のための自助努力を重ねてまいりました。

しかしながら、昨今の外部調達コストや人件費の高騰は著しく、自助努力のみでは現行の価格体系を維持することが困難な状況となっております。

今後もお客様の期待を超えるサービスを提供し続けるため、ユニリタでは品質保証やセキュリティ対策の徹底に加え、次世代サービスにAI・データ活用、自動化の推進、ユーザビリティの向上などをスピーディに実装すべく、開発・運用体制への投資を一層強化してまいる所存です。

つきましては、2026年6月より以下のとおり価格改定を実施させていただく運びとなりました。

お客様にはご負担をおかけすることとなり、誠に心苦しい限りではございますが、何卒、諸般の事情をご賢察いただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

1. 価格改定の内容

標準価格（ライセンス利用料、保守料、サービス利用料）について、一律の価格改定をいたします。

※改定後の価格詳細につきましては、営業担当者からの提示をご確認ください。

2. 適用開始時期

2026年6月以降の新規ご契約・更新契約分より順次適用させていただきます。

現状適用させていただいている内容につきましては、次回の契約更新時まで維持させていただきます。

3. 今後のご案内

次回の契約更新に際しましては、改定後の新価格に基づいたお見積りにて、改めて詳細なご案内をさせていただきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ユニリタ 総合問い合わせフォーム

https://www.unirita.co.jp/inquiry/form.html

※ 「お問い合わせ内容」の一行目に「価格改定について」と必ず明記ください。

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタは、サービスマネジメント・データマネジメントの強みを活かし、社会課題の解決とサステナブルな社会基盤を支えるお客様の事業成長に貢献します。そして、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Leadership Principles（ULP）」を軸にグループ会社との連携を図りながら、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現を目指しています。