【インバウンド最前線】訪日家族旅行が拡大。ファミリー層に支持されるアパートメントホテル「MIMARU」、大阪エリアでの展開を加速

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシアおよび、株式会社コスモスホテルマネジメントは、大阪においてアパートメントホテル「MIMARU」の新規2施設を2026年秋に開業し、2026年3月2日から宿泊予約受付を開始します。

訪日外国人旅行者数は2025年に4,200万人を突破し過去最高を更新するなど、日本への旅行需要は拡大を続けています。なかでも、家族・親族や友人など複数名で来日する旅行者の割合は年々上昇しており、同室で滞在できる広い客室へのニーズが高まっています。

MIMARUは、キッチン・ダイニング付きの広い客室（約40平方メートル ～）に加え、多言語対応スタッフや家族向けサービスを充実させることで「家族のためのホテル」として支持を集めてきました。

今回、大阪の観光中心地である心斎橋・難波エリアに「MIMARU大阪 心斎橋CENTRAL」、「MIMARU大阪 難波STATION ANNEX」の2施設を新たに開業し、訪日家族の快適な旅をサポートします。

■ 本リリースのポイント

市場環境：訪日外国人旅行者数は過去最高を更新中。なかでも子ども連れ家族の長期滞在ニーズが急増する一方、それを受け止める高機能な宿泊施設が求められています。

大阪出店を加速：京都・奈良・神戸など関西一円への周遊拠点として、大阪エリアの重要性が増大。既存5施設に加え、今回発表の2施設を含め計4施設を開発中です。

MIMARUの独自性：「広さ」だけでなく「サービス」で差別化。宿泊者の約8割が子ども連れ家族という実績が示す通り、多言語スタッフや家族向け独自サービスが選ばれる理由です。

MIMARU大阪 心斎橋CENTRAL_アプローチイメージ画像MIMARU公式サイト :https://mimaruhotels.com/

■ 市場環境：拡大する訪日家族旅行市場と大阪の存在感

・訪日家族旅行者の増加

訪日外国人旅行者数推計値は2025年に4,200万人を突破し過去最高を更新中。なかでも子ども連れ家族を中心に複数名での来日が増加し、同室で滞在できる広い客室への需要が拡大しています。近年はアニメやゲームなど日本発コンテンツの人気を背景に「子どもが行きたい旅行先」として日本を選ぶ海外ファミリーが増加しています。さらに、治安の良さや公共交通の利便性、衛生環境の高さなどから「親が安心して連れていける国」としての評価も高まっており、訪日家族旅行市場は中長期的な成長が期待されています。

・関西・西日本観光のハブとしての「大阪」

大阪は関西国際空港を玄関口とし、京都・奈良・神戸・広島への周遊拠点としての機能を強めています。大阪・関西万博を契機に国際的な注目度も高まり、2025年の訪日外客数速報値は前年比21％増の1,760万人と過去最高を更新、今後も主要滞在拠点として需要拡大が見込まれます。

・MIMARUの特徴：民泊や他施設との違い

MIMARUは、単に「キッチン付きの広い部屋」を提供するだけではありません。宿泊者の約80％が子ども連れ家族という実績の背景には、家族旅行特有の不安や不便を解消する独自のサービスがあります。

「人」によるサポート: 39の国と地域から集まった日本語・英語堪能なスタッフによる対応が高い評価を獲得しており、無人運営とは異なり、旅の相談やトラブル対応も安心です。

家族特化のサービス: 手荷物当日配送サービス「Luggage Delivery」や、お子さま一時預かり対応の屋内遊び場「ANO-NE Kids Club」、衣料シェアリングサービス「Any Wear, Anywhere」など、親も子もストレスフリーに過ごせるサービスを提供しています。

■ 新規開業２施設：エリア特性に合わせた滞在提案

・MIMARU大阪 心斎橋CENTRAL（2026年9月1日開業）

Osaka Metro御堂筋線「心斎橋」駅から徒歩2分と、観光・ショッピングの拠点として利便性の高い立地に位置します。4名定員と6名定員で半数ずつの客室構成で、特に6名定員の広い客室を充実させた設計としています。また、大人同士のグループ旅行にも対応した「バンクベッドルーム」では、独立性の高い2段ベッドを2台配置し、リビングスペースで会話を楽しめるレイアウトとしています。

・MIMARU大阪 難波STATION ANNEX（2026年10月1日開業）

京都・奈良・神戸など関西一円への都市観光の拠点となる難波エリアに位置し、4名定員と6名定員で半数ずつの客室構成で、多人数での長期滞在に対応します。最上階にはプライベートテラス付きの「スカイガーデン3ベッドルームスイート（100平方メートル ）」を設置し、記念日旅行や多世代旅行など特別な時間を演出します。

MIMARU大阪 心斎橋CENTRAL ロビーイメージ画像MIMARU大阪 心斎橋CENTRAL バンクベッドルームイメージ画像MIMARU大阪 難波STATION ANNEX ロビーイメージ画像MIMARU大阪 難波STATION ANNEX 客室イメージ画像

MIMARU大阪 心斎橋CENTRAL 施設概要

所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-26

交 通：Osaka Metro 御堂筋線「心斎橋」駅 徒歩2分（5番出口）

施 設：地上12階建、客室66室

オープン：2026年9月1日

公式HP： https://mimaruhotels.com/hotel/shinsaibashi-central/

MIMARU大阪 難波STATION ANNEX 施設概要

所在地：大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-4

交 通：南海電鉄「なんば」駅 徒歩5分（南出口）

Osaka Metro 千日前線・堺筋線「日本橋」駅 徒歩6分（5番出口）

施 設：地上13階建、客室68室

オープン：2026年10月1日

公式HP： https://mimaruhotels.com/hotel/namba-station-annex/

■ 「日本をもっと面白くする」MIMARUの取り組み

アパートメントホテル「MIMARU」は、キッチン、リビング・ダイニングスペース付きの約40平方メートル からの広い客室を備え、“みんなで泊まる”を楽しむアパートメントホテルです。年間40万人を超える宿泊者の9割が海外ゲスト・ご家族での利用で、子ども連れ家族に多く利用されています。39の国と地域から集まった文化や経験の異なる日本語・英語堪能なスタッフがゲストをお迎えしています。

また、訪日子ども連れ家族の利便性向上にむけ、手荷物当日配送サービスや屋内キッズパーク、衣料シェアリングサービスを提供するなど、“日本をもっと面白くする”新しい旅のスタンダードを創出していきます。

| コスモスイニシアについて |（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗、URL:https://www.cigr.co.jp/(https://www.cigr.co.jp/)）

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

| コスモスホテルマネジメントについて |（本社：東京都港区、 社長：藤岡 英樹）

株式会社コスモスホテルマネジメントは、東京・京都・大阪で、訪日家族旅行者に人気のアパートメントホテル「MIMARU」を運営しています。キッチン・ダイニング付きの“みんなで泊まる”広い客室と、多国籍スタッフのサポートで、我が家のようにくつろぎ、人や街との距離がちぢまり、深まる旅をお届けします。さらに、家族旅行を快適にするサービスにも取り組み、旅をより安心で豊かなものにしていきます。

MIMARU公式サイト： https://mimaruhotels.com/

サステナビリティページ： https://mimaruhotels.com/sustainability/