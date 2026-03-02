【2026年度神奈川県公立高校入試】学力向上進学重点校全8校で合格者数全塾中No.1を達成
株式会社ステップ
2026年度神奈川県公立高校入試の合格発表が2026年2月27日（金）に行われ、県下の主要塾において合格実績が公表されました。
その結果、学力向上進学重点校に指定されている8校の当塾の合格者数は合計1,404名となり、8校すべてにおいて当塾がトップとなりました。“8校すべてでトップ”は、今回初めて達成いたしました。
また、学力向上進学重点校エントリー校に指定されている10校の合格者数は合計1,222名となり、その中の8校において当塾の合格者数がトップとなりました。
※合格者数は2026年3月2日（月）11：00現在の集計によるものです。
学習塾ステップでは全国学習塾協会自主基準に沿って集計を行っております。
詳しくは当社ホームページ(https://www.stepnet.co.jp)をご覧ください。
＜会社概要＞
社名：株式会社ステップ
本社：神奈川県藤沢市藤沢602番地
設立：1979年9月
代表者：代表取締役社長 遠藤 陽介
事業内容：小5生～中3生の高校受験指導
現役高校生の大学受験指導
学童教室および保育園の運営
生徒数：36,107名（2025年10月末現在）