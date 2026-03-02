“わたし”らしく 心も体もずっと豊かで幸せに　国際女性デー「HAPPY WOMAN FESTA 2026」に初出展

株式会社アデランス

毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 鈴木 洋昌）は、国際女性デー（3月8日）の理念に共感し、HAPPY WOMAN 実行委員会（本社：東京都港区、実行委員長 小川 孔一）が開催する“女性の生き方を考える”イベント「HAPPY WOMAN FESTA 2026」に初出展いたします。オーダーメイド・ウィッグ、レディメイド・ウィッグの展示・試着体験、乳がんの患者さまにも寄り添うインナーの展示に加え、ステージでのトークイベントを実施いたします。

「国際女性デー」は、女性の社会的、経済的、文化的、政治的な成果を称える日です。「ミモザの日」とも呼ばれ、女性に感謝を込めてミモザの花やギフトを贈る文化が定着しています。当社は、女性が自分らしく活躍できる社会の実現を目指してまいります。

アデランスでは長年、髪のお悩みを通して女性のライフスタイルや想いに寄り添ってまいりました。現在は、ファッション性の高いウィッグや美容事業でトータルビューティをご提案し、医療事業の側面からは、身体に悩む女性のQOLをサポートしています。今回、HAPPY WOMAN 実行委員会が掲げる「すべての女性が自分らしく幸せに生きられる未来」を共創するという理念に共感し、「HAPPY WOMAN FESTA 2026」への出展を決定いたしました。北海道、東京、大阪の3会場にてイベントに参加いたします。

当社は「“わたし”らしく 心も体もずっと豊かで幸せに」をコンセプトに、オーダーメイド・ウィッグ、レディメイド・ウィッグの展示・試着体験に加えて、2月23日（月）に発売した乳がんの患者さまにも寄り添うインナーなども展示いたします。また、3月8日（日）の東京会場では、ステージでのトークイベントも実施いたします。 さらに、3月中は、全国のアデランス、レディスアデランスサロン、フォンテーヌ店舗、美容室こもれび、ビューステージ アイブロウサロン、各展示会イベントにおいて、来店キャンペーン※1も実施いたします。

※1 各種キャンペーン内容と期間は各ブランド・店舗ごとに異なります。詳細は店舗にお問い合わせく

ださい。

■実施概要

東京会場

会場：国際連合大学（UNU）1F Annex

住所：東京都渋谷区神宮前5-53-70

日時：2026年3月8日（日）11：00～18：00（予定）

大阪会場

会場：あべのハルカス近鉄本店

住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

日程：3月7日（土）・8日（日）

北海道会場

会場：BiVi新さっぽろ2F（BiVi PARK）

住所：北海道札幌市厚別区厚別中央1条6-3-3

日程：3月7日（土）

■HAPPY WOMAN(R)︎について

HAPPY WOMAN 実行委員会は、「すべての女性が自分らしく幸せに生きられる未来」を共創するために、HAPPY WOMAN(R)︎の理念設計・事業運営・パートナー連携・実行委員会の統括を担う運営組織です。「HAPPY WOMAN(R)︎」は、女性が持つ可能性を最大限に引き出し、社会での活躍と、一人ひとりの幸せが両立する未来を目指して活動するプロジェクトです。キャリア、健康、自己実現、コミュニティ形成など、人生のさまざまなステージに寄り添いながら、学び・出会い・行動のきっかけとなる場を全国で提供しています。

※「HAPPY WOAMN(R)︎」「HAPPY YELLOW(R)︎」は一般社団法人 HAPPY WOMANの登録商標です。

■アデランスオリジナルポーチ・トートバッグプレゼント

3月5日～3月31日の期間中、全国のアデランス、レディスアデランスサロン、フォンテーヌ店舗、美容室こもれび、ビューステージ アイブロウサロン店舗、各展示会イベントにおいて、来店したお客様に当社スローガン「Everything for a smile」のロゴが入ったポーチをプレゼントいたします。

また、「HAPPY WOMAN FESTA2026」のブースでは、オリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

※2 各種キャンペーン内容と期間は各ブランド・店舗ごとに異なり

ます。詳細は店舗にお問い合わせください。

※3 数に限りがございますので、なくなり次第、終了とさせていた

だきます。

※4 お一人様、1つまでとさせていただきます。

株式会社アデランスは、「Everything for a smile（すべては笑顔のために）」をコーポレートスローガンに制定しています。海外を含むグループ会社共通の理念とし、グローバルウェルネスカンパニーとして、これからも社会に笑顔の輪を広げ、夢と感動を提供し続けていきます。