IVRy、AIネイティブなコンタクトセンターを実現する「アイブリー AI Contact Center」を提供開始

株式会社IVRy

株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下、当社）は、AIネイティブなコンタクトセンターを実現する「アイブリー AI Contact Center」の提供を正式に開始します。本ソリューションを通して、ハルシネーションを抑制した対話型音声AIによる業務完遂やオペレーターが直接対応する呼量の削減、アフターコールワーク（以下、ACW）の自動化、対話データの可視化を通じて、次世代コンタクトセンター運営の実現を目指します。

背景

国内の労働力不足は年々深刻化しており、パーソル総合研究所の調査※によれば2030年には644万人の労働力が不足すると予測されています。特にコンタクトセンター業界においては、人材確保に伴う採用コストの増大が経営を圧迫しており、デジタルシフトによる事業継続の確保は喫緊の課題となっています。

こうした中、AIは単なる業務効率化のツールから、自律的に業務を遂行するエージェントへと進化を遂げています。将来的に顧客対応の多くがAIから始まると予測されるなど、AIを前提とした応対モデルへの転換が世界的な潮流となっています。

現在のコンタクトセンターや多店舗展開を行う宿泊業や飲食業においては、人手不足による応答率の低下が顧客体験の悪化や成約機会の喪失を招いています。また、オペレーターが手動で行う対話履歴の入力は大きな業務負荷となっており、入力精度が属人化することで、業務改善やマーケティング活動に活かすことが難しいなどの課題となっています。このような背景から、生成AIが実用期へと突入している現在、AI技術を活用した業務の自動化と、対話データの資産化による運営の抜本的な見直しが急務となっています。

※労働市場の未来推計 2030 https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/

アイブリー AI Contact Center概要

アイブリー AI Contact Centerは、コンタクトセンター単体、または店舗と集合型コンタクトセンターのハイブリッド運営を行う事業者が抱える課題を、最新の対話型音声AI技術で解決するソリューションです。アイブリーのAIボイスエージェントが問い合わせの一次応答を実施し、既存のCTIへ転送または連携する形態に加え、当社が提供するAIエージェントとの協働に最適化したCTI（IVRy CTI）を利用してのコンタクトセンター運営も可能です。

特徴- 高精度AIによる業務完遂とハルシネーションゼロの実現LLM（大規模言語モデル）を活用し、ボタン操作を必要としない自然な対話を実現します。独自技術によりAIの誤回答であるハルシネーションを抑制し、人間が対応する場合と同等の信頼性で予約受付や問い合わせ対応を完遂します。- 応対率100%のAIネイティブなコールルーティングの実現AI対話による様々な分岐の設計が可能。オペレーターが対応できない混雑時や深夜帯も対話型の音声AIが一次対応することで、応対率100%の体制を作り、複雑な案件や丁寧な対応が必要な案件を人に引き継ぐ「AIと人の協奏型コールルーティング」を実現します。- コンタクトセンターごとの環境に合わせた柔軟な環境設定アイブリー AI Contact Centerでは、お客様ごとのコンタクトセンターの状況に合わせ、アイブリーのAIボイスエージェントをご利用のCTIに連携あるいは外線転送してご活用いただくことが可能です。あるいは、当社が今回新たに開発・提供する「IVRy CTI」とセットで利用することもできます。「IVRy CTI」は、AIボイスボットの活用を前提とした業務オペレーションの構築を可能にし、AIと人のシームレスな連携を実現します。「IVRy CTI」では、AIが一次受付した内容はオペレータの業務画面に表示されるので、オペレーターは「どこまで話し、何を特定したか」を即座に把握して応対を開始できます。- IVRy AnalyticsおよびIVRy Data Hubによる対話の資産化全ての通話を自動でラベリングおよび分析することで、定量分析はもちろん、コンタクトセンターに寄せられるリアルな顧客の声を抽出します。これにより、問い合わせ傾向の分析やコンプライアンスリスクの可視化も可能にします。従来は活用が難しかった非構造データである対話内容を、いつでもアクセス可能な一次情報へと昇華させます。これにより、客観的なデータに基づいた素早いオペレーション改善が可能となり、FAQの最適化や応対品質の向上を迅速に実現します。※IVRy Analytics：対話内容の自動抽出および分析を行う機能(https://ivry.jp/pillar/analytics/)※IVRy Data Hub：コミュニケーションデータを一元的に統合・解析するデータプラットフォーム(https://ivry.jp/pr/o0o45fh47i9/)- エンタープライズ水準のセキュリティと導入支援IPアドレス制限や二要素認証、個人情報のマスキング表示など、エンタープライズ企業が求める厳しい基準に対応する強固なセキュリティ機能を標準装備しています。また専任チームが要件定義からAIシナリオ設計まで伴走し、最短期間での業務改善と投資対効果の最大化を支援します。アイブリー AI Contact Centerに関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせやご相談は、下記URLよりお気軽にお問い合わせください。

https://media.ivry.jp/peoplytics/inquiry/76/new/

ウェビナー概要

アイブリー AI Contact Centerの本格提供開始に伴い、ウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、具体的な成功事例をもとに、機能紹介や実際の操作画面、デモ動画を交えながら詳しくご紹介します。

開催日時：2026年3月19日（木）12:00~12:30

URL：https://content.ivry.jp/id57_260319_aicc

参加費用：無料

開催形式：オンラインセミナー

申込後、参加URLを申し込みいただいたメールアドレスへお送りします。

※本ウェビナーは動画配信形式となります。あらかじめご了承下さい。

株式会社IVRy 代表取締役/CEO 奥西 亮賀 コメント

日本の労働力不足は、もはや待ったなしの状況にあります。私たちは、この深刻な課題を突破する唯一の解がAIの社会実装にあると考えています。これまでコンタクトセンターや現場の店舗では、人手不足により多くの顧客の声（VoC）が取りこぼされ、オペレーターは膨大な後処理業務に追われてきました。今回提供を開始するアイブリー AI Contact Centerは、AIが単なる効率化ツールではなく、自律して業務を完遂し、対話データを経営資源へと変える新しいソリューションです。AIと人がそれぞれの強みを活かして協働する、次世代の運営モデルを社会に提示してまいります。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/kyxhe8f3u4v/

対話型音声AI SaaS「アイブリー」：https://ivry.jp/enterprise/top/

アイブリーは、24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。

通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

導入企業は、大企業から中小企業まで、規模や業種を問わず、ホリゾンタルに導入されており、現在47都道府県・98業界以上 ※・累計50,000件以上のアカウントを発行し、累計着電数7,000万件を超えています。

※：日本標準産業分類（令和5年）の中分類99業界をもとに計測、2026年2月末時点

株式会社IVRy 会社概要

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/