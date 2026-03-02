和食さと 『鯛めしフェア』が3/5(木)からスタート!!

SRSホールディングス株式会社

〈販売期間〉 2026年3月5日(木) ～ 4月8日(水)予定

■宇和島風と松山風2種類の鯛めしが楽しめる♪「鯛めしフェア」が期間限定でスタート!

国内201店舗を展開する「和食さと」では、2026年3月5日(木)より期間限定メニュー「鯛めしフェア」を販売いたします。

愛媛県の郷土料理「鯛めし」は大きく分けて2種類

(1)宇和島地方を中心とした、鯛のお刺身を卵黄に絡めて食べる「宇和島風」

(2)松山市を中心とした、焼いた鯛をご飯で炊き込んだ「松山風」

→和食さと風に御膳に仕立てた「鯛めしフェア」として販売します！

和食さと「鯛めしフェア」の3つのポイント！

(1)たっぷりの鯛のお刺身を、卵黄と特製たれ2種で味変も自在に楽しめる「宇和島風 鯛めし膳」

(2)鯛を香ばしく焼き上げ、薬味をまぶしたり鯛茶漬けで楽しめる「松山風 鯛めし膳」

(3)鯛めしの他、色んなお料理を1つの御膳で楽しめる「ミニ鯛めし膳」も。鯛めしは「宇和島風」と「松山風」の2種類から選べます

【フェアメニュー 一覧】

(1)宇和島風 鯛めし膳 1,999円(税込2,198円)

鯛のお刺身にヨード卵・光の卵黄を添えた一品。新鮮な鯛の旨味を存分にお楽しみいただけます。さと特製の海鮮だれと胡麻だれ、薬味と一緒に、味の変化も楽しみながらお召し上がりください。

(2)松山風 鯛めし膳 1,999円(税込2,198円)

香ばしく焼き上げた鯛と、鯛の旨味を引き出した特製だしをごはんと合わせた一品。しゃもじで鯛をほぐしながら、ごはんと混ぜ合わせてお召し上がりください。薬味とおだしをかけて「鯛茶漬け」としても楽しめます。

(3)宇和島風 ミニ鯛めし膳 1,999円(税込2,198円)(4)松山風 ミニ鯛めし膳 1,999円(税込2,198円)

ミニサイズの鯛めしと、「春の天ぷら盛り合わせ」「真鯛の胡麻だれ小鉢」「選べるミニ麺」など色んなお料理を一つの御膳で楽しめる一品。鯛めしは「宇和島風」と「松山風」の2種類の中からお好きな鯛めしをお選びいただけます。

【フェア販売概要】

■対象店舗 和食さと全店 （201店舗）

■販売予定 2026年3月5日(木)～4月8日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/