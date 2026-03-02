1年間で約80万個売れたビスケットクロワッサンから春限定フレーバーいちごが登場！

サミット株式会社

サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、3月2日(月)に「ビスケットクロワッサン（いちご）」が登場します。昨年1月末に販売を開始して以降、1年間で約80万個を売り上げた大人気商品ビスケットクロワッサンに春限定のいちご味が加わります。

春にピッタリなピンク色の甘酸っぱいいちごチョコを使用しました。北海道産の発酵バターを使用したミニサイズのクロワッサンをプレスするように焼き、ビスケットクロワッサンの特徴であるサクサク食感をそのままに、いちごチョコを付けました。甘すぎず、パクパクとつい食べてしまう、おやつにピッタリなスイートパンです。

・販売価格

398円（税込価格：429.84円）

・取扱い店舗

ダン・ブラウン 99店舗（サミットストア インストアベーカリー）

ダン・ブラウン 3月のその他の新商品

チョコスコーン【3月2日（月）発売】

〈商品特徴〉

北海道産生クリームのコクをいかした甘さ控えめのしっとり生地に、大きめサイズのキューブチョコをゴロゴロと贅沢に混ぜ込みました。コーヒーや紅茶との相性も良く、ティータイムのお供や、ご褒美スイーツとしてもおすすめです。

〈販売価格〉

168円(181.44円)

サーターアンダギー3個 【3月9日（月）発売】

〈商品特徴〉

“表面サクサク・中はしっとり”という異なる食感をひとつで楽しめます。ひと口食べると、素材の風味をいかしたやさしい甘さが広がります。最後まで食べ飽きない素朴なおいしさで、日常のちょっとしたおやつにもぴったりです。

〈販売価格〉

198円(213.84円)

ガーリックボール 【3月9日（月）発売】

〈商品特徴〉

あっさりとした味わいの生地の中と外に、ペースト状のガーリックを塗り込みました。温めることでガーリックの香りがいっそう引き立ち、食欲をそそります。

〈販売価格〉

158円(170.64円)

はちみつクイニーアマン【3月16日（月）発売】

〈商品特徴〉

北海道産はちみつを生地にたっぷり練り込みました。はちみつの香りが食欲をそそります。ひと口食べるたびに、発酵バター入りマーガリンのコクとはちみつの風味が折り重なるように広がります。

〈販売価格〉

158円(170.64円)

そら豆とベーコンチーズ【3月23日（月）発売】

〈商品特徴〉

歯切れのよい生地にベーコンとブラックペッパー、チーズ、そして旬のそら豆をバランスよくトッピングし、香ばしく焼き上げました。

ほくほくとしたそら豆と、ベーコンとチーズが持つ塩味・旨みの組み合わせが相性抜群。お昼にピッタリの商品です。

〈販売価格〉

198円(213.84円)

- 取扱い店舗

ダン・ブラウン 99店舗（サミットストア インストアベーカリー）

- 店頭ポスター

「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。

https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown