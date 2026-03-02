「日清食品 presents 第4回ラクロス全日本学生新人選手権大会～あかつきカップ～」を応援します！

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO:小沼直人、以下アクティオ)は、2026年3月6日(金)～3月8日(日)に岡山県美作ラグビー・サッカー場で開催される「日清食品 presents 第4回ラクロス全日本学生新人選手権大会～あかつきカップ～」のオフィシャルパートナーとして今大会を応援します。

【前回大会の様子】

ラクロスは先端にネットがついたスティック（クロス）と呼ばれる道具を使ってボールを運び、相手ゴールに入れて得点を競うフィールドスポーツです。両チーム10人で、15分×4クォーターで行われ、男女でルールは若干異なりますが、パス・キャッチ・シュートと、ボールスポーツの醍醐味が全て組み込まれています。

「日清食品 presents 第4回ラクロス全日本学生新人選手権大会～あかつきカップ～」は、北海道、東北、関東、東海、関西、中四国、九州の全7地区の新人戦優勝チーム、および中四国地区の新人戦準優勝チームがブロック戦で戦い、決勝トーナメントで大学1年生の日本一を決めるラクロスの全国大会です。

アクティオは、スポーツを通じ豊かな社会に貢献する活動を今後も続けてまいります。

■大会実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57111/table/304_1_f8eedc0fa46c0c248e3ab00aefd4d2ac.jpg?v=202603020451 ]