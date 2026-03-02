【シントトロイデン】株式会社Revengers様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社Revengers様（本社：東京都品川区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。



日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社Revengers様 コメント】

「このたび、STVV様のスポンサーとして参画できることを大変光栄に存じます。

私たちは『チャレンジすることの楽しさを伝える』というミッションのもと、個人と企業が次のステージへ進む機会を創出するべく日々取り組んでおります。

STVV様がピッチで見せる挑戦と努力の精神は、私たちが日々支援している求職者や企業の挑戦とも共鳴するものです。これからもSTVV様と共に、『挑戦が可能性を広げる社会』の実現に向けて歩んでまいります」

■会社概要

社名：株式会社Revengers (リベンジャーズ)

代表者：飯田将広

所在地：東京都品川区西五反田1-27-1 ニュー大塚ビル2001 2F

事業内容：有料職業紹介事業

公式サイト：https://revengers.co.jp

サービスサイト：https://revengers.jp



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。