学生ビジネスプランコンテスト“JUMP Vol.5” 受賞チームが決定

スタートアップとの共創を目的にJAグループ全国組織8団体が設立した一般社団法人AgVenture Lab（以下「あぐラボ」、東京都千代田区、代表理事理事長：荻野浩輝）は、社会課題の解決を目指す学生起業家をサポートするコンテスト「学生ビジネスプランコンテスト“JUMP Vol.5”」

（以下、本コンテスト）のファイナルステージを 2026年 2 月 28 日（土）に AgVenture Labで開催しました。5回目となる今大会では、最終審査の結果「TeconaAI株式会社」と「CartFit Agri」の２チームを優秀賞に選出しました。

コンテストの様子は、あぐラボの YouTube チャンネルで公開しています。多くの皆様に視聴頂き、優秀賞をはじめとするファイナリストの更なるビジネス発展に繋げたいと考えております。

＜ご視聴はこちら：https://www.youtube.com/live/AWAE65BHlaQ?si=s2Mq1OdZ9TnRP47E＞

■ JUMP Vol.5 ファイナルステージについて

農業・第一次産業、食、くらし、金融、地方創生、SDGs 等の分野で社会課題の解決につながるサービスを生み出すスタートアップを増やすため、あぐラボ が 2021 年から主催している、学生を対象とした全国規模のビジネスプランコンテストです。

ファイナルステージでは、応募総数 169件のうち書類・面談審査を通過した 10チームによるピッチの内容を

審査し、「優秀賞」（賞金総額 100 万円）のほか「JUMP 賞」（JA アクセラレーター第8 期 2次選考参加権）、各協賛企業による「スポンサー賞」、視聴者投票による「オーディエンス賞」を決定しました。

＜JUMP Vol.5 WEB サイト：https://jump.agventurelab.or.jp/＞

■ 受賞結果 （順不同）※プラン名／チーム名（代表者所属）

<優秀賞>

・AI学習から写真・イラスト・画像を保護する「Tecona」/小山稜一朗 TeconaAI株式会社（東北大学）

・既存カートのAI後付け式自律走行キット / 清水颯介 CartFit Agri（東京大学）

<JUMP 賞>

・麹ルネサンスプロジェクト ／野口紫穂 株式会社温糀（昭和学院高等学校）

・食の未来を支えるバイオテックソリューション／ 佐藤悠世 U-me powder（高知大学）

<オーディエンス賞>

<岡三証券グループ賞>

・移動式ゴミ箱広告BinGo ／ 木戸洵成 WASABI Seikei（成蹊大学）

<JA 全農賞>

・豚精液の凍結保存と販売に関する事業 ／ 加藤裕介 RAL（北陸先端科学技術大学院大学）

<農林中央金庫賞>

・果樹鉢物開発と、それに寄り添う栽培サポートアドバイスの提供 ／井上真梨子 果樹女子（愛知県立農業大学校）

■ JUMP Vol.5スポンサー企業

【プラチナスポンサー】株式会社岡三証券グループ、全国農業協同組合連合会、農林中央金庫

【シルバースポンサー】薄井青果株式会社

一般社団法人AgVenture Lab（https://agventurelab.or.jp）

AgVenture Lab は、JA グループの全国組織 8 団体（全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、家の光協会、日本農業新聞、全国厚生農業協同組合連合会、農協観光）が共同で 2019 年 5 月 27 日に開設したイノベーションラボです。