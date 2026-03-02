2/19発売書籍『シニアマーケティングの教科書』がAmazonで2部門1位を獲得。3/3(火)に書籍出版ウェビナーを開催

株式会社オースタンス

国内最大級（会員数43万人※）のシニア向けコミュニティサービス『趣味人倶楽部』（しゅみーとくらぶ）を運営し、シニアDXを推進する株式会社オースタンス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：菊川諒人）は、これまでに200社以上のシニア事業を支援してきた知見を体系化したまとめ、2/19（木）よりAmazon Kindleにて販売を開始しました、書籍『シニアマーケティングの教科書』が、この度、Amazon.co.jpのランキングにおいて2部門で1位を獲得したことをお知らせいたします。(2026年2月26日当社調べ)

3月3日 16時から出版記念 特別ウェビナーを開催

書籍出版に合わせた、特別ウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、著書内でも語られている「なぜシニアには響かないのか？」という根本的な問いに対し、著者の代表菊川が「ジョブ理論」を用いた科学的アプローチや、実際の成功事例（健康食品・介護・金融など）を交えて解説する講義型ウェビナーでございます。

「市場は拡大しているのに売上が伸びない」「従来の属性セグメントが通用しない」といった課題に対し、小手先のテクニックではなく、顧客理解の解像度を高め、事業をグロースさせるための「実践論」をお持ち帰りいただけます。

ウェビナー申し込みはこちらから :https://ostance.com/lab/seminars/i93uah9elx3sbvnguc40e9jz?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=seniormethod-0225Kindle Unlimited会員様向けに、【無料】公開キャンペーン3月末まで延長

出版記念キャンペーンとして行っていました、Kindle Unlimited会員様向け無料公開キャンペーンにつきまして、多くの反響をいただいていることを受け、2026年3月末まで期間延長することが決定しました。

購入する :https://amzn.asia/d/0eeNRmqc

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/

調査・研究機関「シニアDXラボ」について

「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。

調査・研究機関「シニアDXラボ」：https://ostance.com/lab/

