中小企業向けクラウド型HRMソリューション『JOBEE』、人材・給与管理機能を提供開始

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、従業員100名未満の中小企業向けクラウド型HRMソリューション『JOBEE』において、2026年3月2日、新たに人材管理機能および給与計算・管理機能をリリースいたします。これにより、『JOBEE』は、勤怠管理・人材管理・給与管理まで一気通貫で連携・運用できる仕組みが整い、中小企業のバックオフィス業務の負担軽減と効率化を実現いたします。

■背景

多くの中小企業では、勤怠管理や人材情報の管理、給与計算が、複数のシステムやExcelに分散しており、日々の転記作業やデータの収集・加工が業務負担となっています。また、従業員情報を複数のツールで更新・同期する必要があるため、ミスや手戻りが発生しやすい運用になっているケースも少なくありません。

こうした課題解決のため、『JOBEE』では、2025年8月にリリースした勤怠管理機能に加え、人材管理機能と給与管理機能をリリースいたします。これにより、勤怠・人材・給与のデータを正確に一元管理し、限られた人員でも効率的な運用を実現いたします。

■『JOBEE 人材管理』について

第一弾では、基本的な情報管理機能に特化し、住所変更や扶養変更などの身上申請にも対応しています。紙やExcelで行っていた手続きをオンライン化することで、従業員・人事担当者双方の手間を削減し、正確なデータ管理を実現します。また、『JOBEE』の勤怠管理機能と連携することで、区分変更も即座に反映されるため、反映漏れや入力ミスを防ぐことができます。

今後も中小企業のニーズを踏まえながら、HR領域を支える機能を順次追加していく予定です。

■『JOBEE 給与管理』について

第一弾のリリースでは、中小企業の多様な給与体系に対応可能な柔軟な設定機能を備え、正確かつ効率的な給与・賞与計算を実現いたします。明細書も自由なレイアウトで作成することができ、企業ごとの運用に合わせたスムーズな給与・賞与の支払い業務を支援いたします。

今後も、電子申請やデジタル給与払いなど、中小企業のニーズを踏まえた機能を順次リリース予定です。『JOBEE』の勤怠管理・人材管理システムとの従業員マスタの連携により、煩雑な給与管理業務を効率化しながら、最新データに基づく高い正確性と法令遵守を両立する、実務に強い給与管理システムです。

■『JOBEE』について

『JOBEE』は、従業員100名未満の中小企業向けに提供する新しいHRMソリューションブランドです。初期費用無料、月額150円／名から導入可能、中小企業の複雑化するHRM業務の課題を解決します。

本サービスは、勤次郎株式会社が30年以上にわたり培ってきた労務管理ソリューションのノウハウを集約しています。2025年8月にリリースした勤怠管理システムは、出退勤管理や残業・休暇管理・シフト作成などの基本機能に加え、時系列でのマスタ管理や複数回勤務など、中小企業に必要な機能＋αを網羅。直感的な操作性と低コストを両立させています。

ブランドコンセプトは「はたらく、つながる、支えあう」。中小企業のHRMを強力にサポートし、生産性向上と従業員の健康・働きやすさの両立に貢献してまいります。

『JOBEE』について（YouTube）：https://youtu.be/3Gor9ILFTgU

『JOBEE』公式サイト：https://jobee.kinjiro-e.com/

商号：勤次郎株式会社

代表者：代表取締役社長 加村 光造

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDXビル 南18階

事業内容：HRM(Human Resource Management)ソリューションサービスの提供

資本金：40億9,930万円

URL：https://www.kinjiro-e.com