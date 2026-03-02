ミガログループの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を和田興産の「ワコーレ住吉本町」に導入

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」) と和田興産株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：溝本 俊哉、以下「和田興産」）は、和田興産が開発する「ワコーレ住吉本町」に、ミガログループのDXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」の導入が決定したことを、お知らせいたします。

本物件は、兵庫県の分譲マンションとしては初※1の全ての専有部まで「FreeiD」を導入する「全住戸オール顔認証マンション(R)」となります。さらに、顔認証の登録・切替えを、管理会社を介さずに入居者自身が安全に行える「FreeiDマンションPlus※2」導入物件となります。

■ 「ワコーレ住吉本町」への「FreeiD」導入の経緯

和田興産が手掛けるワコーレシリーズは、都市生活者のライフスタイルに寄り添い、洗練されたデザインと快適性を追求した分譲マンションブランドです。ワコーレ住吉本町は、落ち着いた住宅街と生活利便性が調和した、神戸市内でも暮らしやすさに定評のあるエリアに位置する地上6階・地下1階建の分譲マンションです。駅近の利便性と穏やかな住環境が魅力の、幅広い世代に選ばれるエリアです。

今回、ミガログループのDXYZは本物件のエントランス・宅配ボックス・ごみ置場・通用口・駐輪場・バイク置き場・各住戸に顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。本物件は、兵庫県の分譲マンションとしては初※1の全ての専有部まで「FreeiD」を導入する「全住戸オール顔認証マンション(R)」となります。また、顔認証の登録・切替えを、管理会社を介さずに入居者自身が安全に行える「FreeiDマンションPlus※2」導入物件となり、同居しない家族や知人にアプリで鍵の一時貸し出しが可能で、急な看病や買い物を頼みたいときなど、OneTime機能を使って、物理鍵を持たない家族が顔認証で共用部に入館できます。物理的な鍵を受け渡す手間がなくなり、紛失のリスクもありません。

両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。

和田興産とミガログループのDXYZは、今後も居住者の快適性向上に努めるとともに、物件価値の向上と新たな魅力の創出に取り組んでまいります。

※1 DXYZ株式会社調べ： PR Timesに2010年12月以降掲載の「顔認証マンション」で検索した657件記事から調査

※2 顔認証IDプラットフォームFreeiDから新サービス 「FreeiDマンションPlus」登場 ～ハードウェアトークンでスムーズな顔認証運用を実現～ (2025.08.28リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-3475/))。

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年2月末時点FreeiD導入344棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、顔認証決済「FreeiD Pay」※3やマイナンバーカード連携サービス※4も実証事業を進めています。

※3愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※4「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

■「ワコーレ住吉本町」 物件概要

所在地：神戸市東灘区住吉本町一丁目314番1、314番3（登記簿）

交通： JR神戸線「住吉」駅 徒歩8分

戸数： 29戸

間取：２LDK～3LDK

竣工時期：2027年10月（予定）

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【和田興産株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 溝本 俊哉

本社：兵庫県神戸市中央区栄町通四丁目2番13号

事業内容：不動産販売事業、賃貸その他事業

企業HP ：https://www.wadakohsan.co.jp/

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

企業HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP： https://www.migalo.co.jp/