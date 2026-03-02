新しい毎日は、移動からはじまる。アウトドアアクティビティブランド「KiU」より、初のカー用品ライン『KiU CAR COLLECTION 2026』 誕生！

株式会社ワールドパーティー特設サイト :https://kiu-online.jp/collections/new

株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、「外に出れば、すべてがアウトドア」という理念のもと、移動時間をアップデートするカー用品カテゴリーを新たに展開します。毎日の通勤や送迎、休日の外出をもっと気軽に楽しめるよう、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムをラインナップ。

また、新たな日常のスタートに合わせ、KiU公式オンラインショップでは、3月2日(月)10:00amより春の「新生活応援キャンペーン」を実施します。

◆車の移動時間から、アウトドアが始まる。

暮らし方や生活動線が変わり、外に出る機会が増えるこの季節。

KiUは、目的地に着く前の時間も外遊びの一部と捉え、車内空間までアウトドアとして楽しめる新しい提案を行います。

雨や汚れ、紫外線などの外的要素から守りながら、気分が上がるデザインで移動空間を彩る。

KiUのカーラインは、新しい毎日を気持ちよくスタートさせるための“移動のアップデート”です。

◆商品ラインナップ

＜“隠す”だけじゃない、飾るサンシェード。＞

日差しや紫外線を遮るだけでなく、車内を彩るアイテムとして明るいテキスタイルデザインを採用。

機能性だけでなく、視界に入るたびに気分が上がる存在感で、いつもの車内をやさしくアップデートします。

商品名： カーサンシェード（K539）

価格： \3,960（税込）

サイズ： M 上幅 125cm / 下幅 135cm / 高さ 63cm

L 上幅 137cm / 下幅 143cm / 高さ 80cm

カラー： スターペイズリー / フラワーカモフラ

素材： プリント面：ポリエステル100%

シルバー面：ポルエステル、ポリエチレン

機能： ・サンバイザー用ゴムベルト仕様

・両面使用可能

・ルームミラーまで覆える設計

・折り畳みが可能な柔らかい素材を使用

＜汚れを気にせず、思いきり出かけよう。＞

撥水・防水・防汚仕様で、雨の日の乗り降りや外遊び帰りの汚れからシートをしっかりガード。

泥や水滴を気にせず、家族での外出やレジャーを楽しめます。

取り付けも簡単で、日常使いからアウトドアシーンまで幅広く活躍します。

商品名：ウォーターリペレントシートカバー2シーター（K540）

価格： \4,950（税込）

サイズ： 幅 125cm / 高さ 160cm / 背もたれ高さ 59cm

カラー： スターペイズリー/フラワーカモフラ/ルミナスキャッツOF

素材： ポリエステル100%

機能： ・はっ水防水加工

・シートベルト対応ダブルファスナー付き

・ズレ防止用のアンカー有り

・ヘッドレスト装着式に対応

＜車内の“とりあえず置き”を、きれいにまとめる。＞

散らかりがちな荷物をすっきり収納できるソフトタイプのストレージボックス。

必要なときに広げて使え、使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。

買い物袋やレジャー用品など、日常のさまざまなシーンで活躍します。

商品名： フォールディングストレージボックス（K542）

価格： \4,730（税込）

サイズ： 幅 33cm / 高さ 22cm / マチ 20cm

カラー： スターペイズリー / フラワーカモフラ / ブラック / カーキ

素材・機能：

・ポリエステル100% / はっ水防水加工

仕様： ・コンパクトに収納可能

・内側にスナップで着脱可能な仕切りあり

・内側ポケットあり

・両サイドメッシュポケット

・持ち手、シャルダー付き

＜欲しいものを、すぐそこに。＞

ティッシュやドリンク、小物類をまとめて収納できる多機能ポケット。

座席の背面に取り付けることで、限られた車内空間を効率よく活用できます。

移動中の“ちょっと不便”を解消し、家族でのドライブも快適にサポートします。

商品名：ハンギングシートポケット（K541）

価格： \4,290（税込）

サイズ： 本体幅 41.5cm / 本体高さ 50cm

カラー： ブラック / カーキ / ベージュ

素材・機能：ポリエステル100% / はっ水防水加工

仕様： ・ティッシュケース取り外し可能

・ロールアップでコンパクトに収納

・シート固定用調整ゴム有り

・吊り下げ用のバックル付き

＜新生活応援キャンペーン＞

春の新生活が本格的にスタートするこの季節に合わせ、KiU公式オンラインストアにて『新生活応援キャンペーン』を開催します。期間中、税込5,000円以上ご購入いただいたお客様を対象に500円OFFを実施。今回発表したカー用品をはじめ、春のお出かけに向けたポンチョ・傘・バッグ・アウトドアグッズなど、新しい季節を快適に楽しむアイテムを幅広く取り揃えております。

【キャンペーン期間】 3月2日(月) 10:00～3月16日 (月)13:00

【対象商品】ポンチョ・傘・バッグ・アウトドアグッズ・カー用品・その他

※公式オンラインサイトをご覧ください

■上記商品のお取扱い店舗

KiU公式オンラインショップ： https://kiu-online.jp/collections/new

楽天市場店 KiU： https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000213/

ZOZOTOWN店KiU： https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529

Amazon KiU： https://www.amazon.co.jp/stores/KiU%E3%82%AD%E3%82%A6/page/8CF3A153-DD1B-4047-BAEF-46C61AC9E5FB?ref_=ast_bln

&ST: https://www.dot-st.com/kiu/

オフラインショップ

全国のKiU取扱店舗：

Daytona Park（デイトナパーク） / Aming（アミング） / スーパースポーツゼビオ / 他

※店頭在庫のお取り扱い、在庫状況は各店舗に直接お問い合わせください。

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official?lang=en)

KiU Official Youtube https://www.youtube.com/@kiu8799

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU