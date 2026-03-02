幼児期に不足しがちな栄養をサポートする　「明治ステップ」と「明治ミラフル」が「ドラえもん」とタイアップ　小田急線の車両をジャック！

株式会社 明治

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、幼児期に必要な栄養をサポートするブランド「明治ステップ」「明治ミラフル」において、国民的キャラクター「ドラえもん」とのタイアップとして、2026年3月2日（月）から3月15日（日）までの期間に小田急線の車内、3月2日（月）から3月9日（月）までの期間に登戸駅構内において交通広告を掲出いたします。

「明治ステップ」と「明治ミラフル」は、確かな栄養設計に基づき、便利でおいしく、お子さまに必要な栄養を手軽に摂取でき、子育て中のママ・パパの食事への不安を解消しながら毎日の育児をサポートする商品です。

近年、育児に不安や孤立感を抱えながら日々奮闘しているママ・パパは多く、文部科学省委託調査＊の結果では、約8割のママと約6割のパパが子育てについての悩みや不安を感じているとされています。今回の企画は、「ドラえもん」の名言を通して、そんなママ・パパの心にそっと寄り添う共感型応援プロジェクトです。

また、小田急線は通勤・通学に加え、家族連れの利用も多い路線であり、沿線の登戸駅は藤子・F・不二雄作品の世界観を体験できる「川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム」の最寄り駅としても知られています。「ドラえもん」とゆかりのあるエリアを走る同路線で広告を展開し、世代を超えて愛される「ドラえもん」の言葉の力で、育児に多忙なママ・パパへエールを送ります。

当社は今後も、さまざまなコミュニケーションを通じて子育て世代を応援し、お子さまの確かな成長と、その先の未来に貢献してまいります。

＊引用元：文部科学省/令和２年度「家庭教育の総合的推進に関する調査研究～家庭教育支援の充実に向けた保護者の意識に関する実態把握調査～」

【実施概要】

タイトル： 小田急線の車内及び登戸駅構内に、ドラえもんの名言を通して、

子育てをがんばるママ＆パパへメッセージを発信！

実施期間・場所：2026年3月2日（月）～3月15日（日）小田急線の車内、

〃 3月2日（月）～3月9日（月）登戸駅構内

＜名言集＞

“いつもにこにこしてるんだよ、楽しそうに。例えば、こんな風にね。

そしたら、ほんとにしあわせがやってくるんだよ。”

『しあわせカイロ』より

“未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから”

『あいあいパラソル』より

“それでいいんだ!! おおいにわらい、おおいにないて、

それこそが、人間らしい生き方というもんだよ。”

『ムードもりあげ楽団登場!』より

“せきたてちゃだめだよ。それぞれ自分のペースがあるんだから。”

『ぼくよりダメなやつがきた』より

“どんな時代も、みんなそれぞれせいいっぱい生きてきたんだよ。”

『昔はよかった』より

“毎日の小さな努力の積み重ねが、歴史を作っていくんだよ! ”

『未来が変わった!出木杉と結婚!?しずかちゃんをとりもどせ』より

【展開イメージ（抜粋）】

ドア横窓うえ中づり駅貼り

【「らくらく、おいしく、はじめよう キャンペーン」概要】

現在、「明治ステップ」「明治ミラフル」では、対象商品をご購入のうえご応募いただいた方の中から抽選で「ドラえもんグッズ」が当たるキャンペーンを実施しています。

実施期間： 2026年3月31日（火）まで

応募方法：１.LINE友だち追加 ２.レシート画像を撮影・送付 ３.応募完了

キャンペーンページ：https://www.meiji.co.jp/baby/cmp/close/2511/

景品は、「おやこで夢みるセット」「おやこで未来を育むセット」「おやこでお揃いTシャツセット」「おやこでピクニックセット」「おやこでおでかけ便利グッズ」など、親子で楽しめるドラえもんオリジナルグッズをラインナップしています。

[景品紹介]※一部抜粋

Aコース１.「おやこで夢みるセット」

添い寝枕 特大サイズ フェイスダイカットまくら・Lサイズ

Bコース１.「おやこでお揃いTシャツセット」

ひみつ道具Tシャツ

【プロフィール】

■ドラえもん

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年、小学館の「学年別学 習雑誌」にて連載スタート。2020年には連載開始50周年を迎えた。1979年、テレビ朝日系列にてテレビアニメ放映開始。翌1980年には劇場版アニメ「映画ドラえもん のび太の恐竜」が公開。2013年には累計観客動員数1億人を突破し、日本の映画シリーズとして歴代1位の記録を更新し続けている。2026年2月27日(金)よりシリーズ45作目となる「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」が公開中。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりをみせ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

【「明治ステップ」/「明治ミラフル」について】

■明治ステップ

幼児期（1 歳～3 歳頃）に不足しがちな鉄・カルシウムなどに

加え、当社が自信を持って選んだ「ビフィズス菌B.bifidum

OLB6378」と、幼児期に最も大切な栄養素の一つといわれている「亜鉛」を新たに配合した、不足しがちな栄養をまとめてサポートするフォローアップミルクです。

＜製品ラインナップ＞

・「明治ステップ」

・「明治ステップ らくらくキューブ」

・「明治ステップ らくらくミルク」

■明治ミラフル

1歳から６歳頃に不足しがちな栄養をサポートするブランドです。鉄、亜鉛、カルシウム、ビタミンDに加え粉末飲料には、「考えるアタマ」のためのDHA、ドリンクには、「げんきなカラダ」のためのビフィズス菌を配合。確かな栄養とお子さまが喜ぶおいしさを兼ね備えることで、子育て世帯の食事への悩み解消に貢献します。

＜製品ラインナップ＞

【製品ラインナップ】

・「明治ミラフル 粉末飲料」

・「明治ミラフル ゼリー」

・「明治ミラフル ドリンク」