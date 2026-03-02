【2品半額！】人気のタン４種が半額&お会計の半額分キャッシュバックの期間限定Wキャンペーン
全国の焼肉こじまグループで
2026年3月1日（日）～4月30日（木）
の期間限定！グループ全店舗にて
「春のタン祭り」を開催いたします。
毎年ご好評いただいている本企画。
今年はさらに美味しくパワーアップした、
人気のタンメニュー4品を“半額”でご提供。
さらに、半額分を金券キャッシュバックする
Wキャンペーンも同時開催いたします。
【こじまの春のタン祭り】
焼肉こじまが誇る名物タンを、
より多くのお客様に楽しんでいただきたい
という想いから誕生した春限定イベント。
厳選仕入れのタンを職人が一枚一枚丁寧にカット。
厚み・切り込み・焼き上がりの食感まで
計算された、老舗焼肉店だからこそ出来る
クオリティを半額でご提供いたします。
【キャンペーン対象”半額”商品】
至高の上タン 通常 \1,699 → \849
厚切りタン 通常 \1,299 → \649
上塩タン 通常 \899 → \449
ネギ塩タン 通常 \1,099 → \549
※価格は税込 ※1グループ２品まで半額
【お会計半額分を金券キャッシュバック】
更に上記の期間中、お会計の半額分を
「こじまで使える金券」としてキャッシュバック。
金券利用期間：GW明け～6月30日まで
つまり--
今お得に食べて、次回もお得に楽しめる、
リピート来店につながる、こじまならではの
還元企画です。
※金券キャッシュバックはディナータイム限定です。
【開催概要】
イベント名：春のタン祭り
開催期間：2026年3月1日～4月30日
対象店舗：焼肉こじまグループ全店舗
利用条件：ディナータイム／1グループ2品まで
【焼肉こじまについて】
創業昭和53年。肉屋も通う焼肉屋。
黒毛和牛を中心に「３世代に愛される本格焼肉」を
追求し続けてきた焼肉こじま。
時代に逆流した価格設計と、職人の技術で
仕上げる肉質へのこだわりが支持され、
現在20店舗展開。季節イベントにも力を入れ、
年間を通じて“来るたびにワクワクする
焼肉体験”を提供しています。
【開催店舗】
▪️焼肉ホルモン きょうい
050-5590-8981(#)
大阪府堺市北区中百舌鳥町6-991-4
https://tabelog.com/osaka/A2705/A270501/27138863/
▪️大衆焼肉こじま 金町店
050-5589-2254(#)
東京都葛飾区東金町1-26-1 二宮ビル 1F
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13271005/
▪️大衆焼肉こじま 大阪堺宿院店
050-5890-4728(#)
大阪府堺市堺区宿院町東3-1-6
メゾン・ド・フェニックス 1F
https://tabelog.com/osaka/A2705/A270501/27123356/
▶︎詳しくは公式Instagramにて
https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs
【お問合せ先】
焼肉こじま広報担当 大谷
E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp
TEL：070-1804-3838(#)
【株式会社虎寅 概要】
商号 ：株式会社 虎寅
代表者：代表取締役 内海 順紀
所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17
設立 ：2021年1月6日
事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営