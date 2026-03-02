NetEase Games、GDC 2026に登壇決定

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesは、2026年3月9日（月）～13日（金）に米国サンフランシスコ・Moscone Convention Centerにて開催される「Game Developers Conference 2026（GDC 2026）」に参加し、Core ConceptsおよびSummitsセッションにおいて計5本の講演を実施することをお知らせいたします。

GDCは、世界中のゲーム開発者・業界関係者が集い、アイデアの共有や課題解決、業界の未来を議論する世界最大級のゲーム開発者向けカンファレンスです。本年は現地開催とオンライン配信のハイブリッド形式で実施されます。

今回の登壇では、『Marvel Rivals』『風燕伝：Where Winds Meet』『LifeAfter』『逆水寒』といった話題作を題材に、

・オープンワールド開発における持続可能なアップデートパイプライン

・数千万プレイヤー規模タイトルのローンチ／LiveOps戦略

・AI活用によるUGC進化

・モバイルゲームにおけるAIGCアート制作革新

など、実践的な知見を共有いたします。

GDC 2026 登壇セッション一覧（下記スロットは現地時間）

■ CRAFTING AN EVER-EXPANDING JIANGHU

OPEN-WORLD DESIGN AND SUSTAINABLE UPDATE PIPELINES IN “WHERE WINDS MEET”

日時：3月10日（火）12:45～13:45

登壇者：Beralt Lyu（Everstone Studio / NetEase Games）

会場：West Hall Room 2009

■ “MARVEL RIVALS”: THE UNTOLD LAUNCH AND LIVEOPS JOURNEY BEHIND TENS OF MILLIONS OF PLAYERS

日時：3月10日（火）16:30～17:00

登壇者：Yachen Bian（NetEase Games）

会場：West Hall Room 2016

■ “MARVEL RIVALS”: PUTTING THE SUPER INTO HERO SHOOTER

日時：3月11日（水）11:50～12:20

登壇者：Guangyun Chen（NetEase Games）

会場：West Hall Room 2005

■ SHORT FORM FUTURES: HOW AI TURNED MMO PLAYERS INTO TIKTOK CREATORS

日時：3月12日（木）11:50～12:20

登壇者：Chang Liu（NetEase）

会場：West Hall Room 3004

■ “LIFEAFTER”: AIGC PARADIGM CHANGE IN MOBILE GAME ART PRODUCTION

日時：3月12日（木）15:10～16:10

登壇者：Xiudong Zhang（NetEase Games）、Zhaoxing Yang（NetEase Games）

会場：West Hall Room 3004

本セッションは、GDC Festival PassまたはGame Changer Passをお持ちの方が参加可能です。

GDC 2026の詳細およびオンライン視聴情報は、公式サイトをご確認ください。

https://gdconf.com/

NetEase Gamesの登壇スケジュール：

https://schedule.gdconf.com/search/Netease

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。

