「Third AI 生成AIソリューション」、開発支援特化型モデル「GPT-5.3-Codex」に対応 ～コーディングエージェントとして開発業務の高度化を実現～

AIインテグレーションサービス「Third AI」を提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下：JTP）は、2026年2月25日、生成AIのビジネス活用を支援する「Third AI 生成AIソリューション」において、OpenAI社の生成AIモデル「GPT-5.3-Codex」への対応が完了したことをお知らせします。

「GPT‑5.3‑Codex」は、コード生成精度・手順分解能力・長文コンテキスト処理性能の向上が期待される開発支援特化型モデルです。このモデルは、プログラムの自動生成、実装補助、改善提案など、多岐に渡る開発タスクへの活用が見込まれています。

ユーザーが開発作業を行いながら、このAIモデルへ質問や相談をする中で変更点が発生した場合には、コーディングエージェントとしてリアルタイムに応じる対話性が強化されており、開発プロセスへ逐次介入することで作業を円滑に前進させることが可能です。これにより、Webアプリケーションや業務システムの UI・ロジック生成、既存コードの改修や長期にわたるエージェント型作業など、多段階の開発タスクを継続的に支援できる点が特徴です。

Third AI 生成AIソリューションでは、既存の実装済みモデルに加えて、最新モデルにも迅速に対応することで、お客様の多様なご要望やビジネス課題に最適なモデルを選択いただけます。

これからもJTPは、技術力と先進性をもって生成AIの新たな活用モデルを確立し、お客様にとって価値のあるソリューションを提供してまいります。

■Third AI について

Third AIは、チャットボットや画像検索などのAIソリューションを提供するAIインテグレーションサービスです。2023年6月の「Third AI 生成AIソリューション」提供開始以来、130社以上の企業や組織における生成AIの安全利用をサポートしてきました。

本サービスは、生成AIアプリケーションをお客様のクラウド環境にシングルテナントでインストールすることで高いセキュリティを担保し、SaaS型の定期アップデートによって機能やセキュリティを継続的に強化します。あらかじめ連携した組織内データをもとに、ユーザーの検索意図に沿った回答を生成する機能や、組織内での利用を促進する各種拡張機能*¹を提供。さらに、ユーザーが「インターネット検索」や「データ分析」といった機能を選択して独自AIアプリを作成できる機能と、複数のRAGシステムをAIが自動判別して回答を生成するAIエージェント*²機能も備えています。いずれも直感的なWeb UI（ユーザーインターフェース）で操作可能で、どなたでも簡単に利用できます。

昨今需要が高まっている業務特化型AIエージェントの導入支援にも注力しており、お客様の業務プロセス調査からニーズに合わせたAIエージェントの開発・業務導入までをワンストップでサポートいたします。

*¹：一部、別途オプション料金が必要な機能がございます。

*²：特定の目標達成のために複数タスクをAIが能動的に遂行できる自律型のAI技術

Third AI 生成AIソリューション

https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution

【JTP株式会社について】

JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。

