マークラインズ　電動車（xEV）販売月報　2026年1月

マークラインズ株式会社

マークラインズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：酒井 誠、http://www.marklines.com/） は、電動車の世界販売の約90%をカバーする主要15カ国を対象にグローバル市場における電動車の台数情報及び販売動向を分析した2026年1月の電動車（xEV）販売月報（商用車を除く、推計値を含む）を掲載しました。今月より、集計区分を一部変更しております。

対象国：中国、米国、日本、インド、ドイツ、フランス、ブラジル、英国、韓国、カナダ、イタリア、タイ、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド

注）電動車（xEV）：BEV、PHEV、HEV、FCEV

過去の台数データの一部に修正が入りました。

一部のデータには推計値が含まれます。

中国の販売台数（出荷台数）は輸出台数を除く集計値となります。

インドのEV販売台数は登録台数となります。

■ 電動車のグローバル販売台数とパワートレイン別構成比（BEV/PHEV/HEV）

主要12カ国と北欧3カ国（計15カ国）における1月の電動車（xEV）販売台数は136.8万台となった。前年同月比で8.7%減、前月比では39.6%減の大幅減となった。電動車のシェアは30.7%で前月の38.9%から8.2ポイント減少した。

パワートレイン別にみると、BEVの販売台数は62.4万台（シェア14.0%）、PHEVは34.7万台（同7.8%）、HEVは39.7万台（同8.9%）。特にBEVとPHEVは販売台数、シェアともに前月比で大きく減少している。主要市場である中国での大幅な販売減の影響が大きく、前年同月比でも減少している。HEVの販売台数も前月より減少しているが、シェアは前年同月比、前月比ともに拡大している。日本や英国での堅調な販売増に支えられている。

■ 主要メーカーの電動車（xEV）販売台数推移

メーカー別（大手主要メーカー、Tesla、中国系大手電気自動車メーカー）の電気自動車販売台数推移は以下の通り。

1月は中国市場での急激な販売台数の落ち込みを受け、BYDをはじめとする中国メーカーはBEV、PHEVを中心に前月より販売台数が大幅に減少している。また、中国でのBEV販売比率が高いTeslaも大幅減となった。奇瑞（Chery）は海外販売が約半数を占めており、中国での減少分をタイでの大幅増などで緩和したが、前月より1.0万台減少した。

HEV市場は堅調で、HEVの販売比率が高いトヨタの電動車販売は比較的安定している。各国・地域での電動車政策の見直しを受けて、メーカー各社の電動化戦略も変化しつつあり、今後発売される新モデルのパワートレイン構成も注目される。

このほか、国別/メーカー別/パワートレイン別の電動車シェアや販売台数推移を掲載しています。

・各国の電動車シェアと推移

・主要12カ国の自動車販売動向(全パワートレインを含む)

・主要メーカーのパワートレイン別販売構成比

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

https://www.marklines.com/ja/report/statistics_evsales_202601?rf=prtimes



マークラインズの情報プラットフォームは、EV・電動化に関する様々なコンテンツをご提供しております。下記リンクよりサービス紹介をご覧ください。

https://www.marklines.com/ja/lp/vehicle-electric.html?rf=prtimes

・電動車(HEV/BEV/PHEV/FCEV)販売台数

・5年後までの新型BEVやxEVのフルモデルチェンジ情報

・電動車600モデル超のデータベース

・環境規制 （排ガス・燃費/CO2 等）

・EV関連部品（バッテリー、e-Axleほか）のシェア・供給情報、サプライヤー検索

・EVの分解調査レポート、電動パワートレインの展示会取材情報

・各国・地域の電動化政策、新興EVメーカーや電池メーカーの動向など最新ニュース