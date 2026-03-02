14時から街ごとまるっと遊び放題！3月3日(火)から5月31日(日)の期間、「東京ドームシティ まるごとパスポート」に最大1,800円お得な「午後からの春割」が限定で登場

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ（文京区後楽1-3-61）では、2026年3月3日(火)から5月31日(日)の期間、「東京ドームシティ まるごとパスポート」が14時からお得に楽しめる「午後からの春割」キャンペーンを実施します。期間中、平日は通常価格6,800円のところ1,800円割引の5,000円、土日祝・特定日は、通常価格7,800円のところ1,200円割引の6,600円でチケットをお買い求めいただけます。

東京ドームのみならず、遊園地や各種レジャー施設など多彩なエンターテインメントを体験いただける東京ドームシティでは、お客様に様々な施設の魅力を一度にお楽しみいただくため、昨年7月から、人気施設が1日中お得に遊び放題のチケット「東京ドームシティ まるごとパスポート」の販売を開始しました。この度、さらにお得に東京ドームシティでの春のレジャーを満喫していただくため、期間限定の春割キャンペーンを実施いたします。

春休みやゴールデンウイークは、東京ドームシティで人気施設をお得に満喫しながら、思い出に残る1日をお過ごしください。キャンペーンの詳細、各施設の利用例につきましては、下記の【モデルプラン】をご参照ください。

【実施概要】

■名称：東京ドームシティ まるごとパスポート 午後からの春割

■対象：大人料金対象者のみ（12歳以上）

※子供（3歳以上～11歳以下、小学生は子供料金）は本キャンペーン対象外です。（通常料金を適用）

■料金：平日5,000円（1,800円引） 土日祝・特定日6,600円（1,200円引）

※平日でも「土日祝・特定日」料金が適用される日がございます。 ご購入前に必ず料金カレンダーをご確認ください。

https://www.tokyo-dome.co.jp/marugoto-passport/calendar/

■販売場所：

・東京ドームシティ アトラクションズチケットカウンター

・TOKYO DOME CITY e-Ticket Store

※「午後からの春割」は、アソビューなど他サイトでの取り扱いはございません。

■適用条件：14時以降のご利用開始を条件とし、以下いずれかの方法でチケットのご用意が必要。

・14時以降に東京ドームシティ アトラクションズチケットカウンターでチケット購入

・TOKYO DOME CITY e-Ticket Storeで事前に「午後からの春割」チケットを購入し、14時以降に東京ドームシティ アトラクションズチケットカウンターで引換

■販売期間：2026年3月3日(火)～2026年5月31日(日)

■体験可能施設：まるごとパスポート対象の10施設

・東京ドームシティ アトラクションズ

・屋内型キッズ施設 ASOBono！（アソボーノ）

・Space Travelium TeNQ

・卓球場 TaKuSuRu

・屋内型スポーツ施設 スポドリ！

・東京ドーム ローラースケートアリーナ

・東京ドーム ボウリングセンター

・野球殿堂博物館

・屋内型ふれあい動物園 アニタッチ 東京ドームシティ

・JFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」(DISCOVERYエリア)

※上記以外の施設は対象外です。

※事前の予告なく、各施設の営業を休止する場合がございます。

※各施設の営業時間は、各施設の公式HPからご確認ください。

■URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/marugoto-passport/campaign/

【モデルプラン】

◎大勢でわいわい！

スポドリ！⇒東京ドームシティ アトラクションズ⇒東京ドーム ボウリングセンター⇒FOOD STADIUM TOKYO

まるごとパスポート未使用の場合の各施設料金合計：9,000円(大人／土日祝・特定日の場合)

※バッティング3プレー、ボウリング3ゲーム+貸靴代の場合

◎ゆったり過ごす♪

Hi!EVERYVALLEY⇒屋内型ふれあい動物園「アニタッチ」⇒Space Travelium TeNQ⇒東京ドームシティ アトラクションズ

まるごとパスポート未使用の場合の各施設料金合計：9,000円(大人／土日祝・特定日の場合)

◎デートにぴったり！

東京ドーム ローラースケートアリーナ⇒Space Travelium TeNQ⇒東京ドームシティ アトラクションズ⇒LaQua ショップ＆レストラン

まるごとパスポート未使用の場合の各施設料金合計：11,500円(大人／土日祝・特定日の場合)

※ローラースケート貸靴代含む

◎コスパ最強！

屋内型ふれあい動物園「アニタッチ」⇒Space Travelium TeNQ⇒東京ドームシティ アトラクションズ⇒東京ドーム ボウリングセンター

まるごとパスポート未使用の場合の各施設料金合計：12,700円(大人／土日祝・特定日の場合)

※ボウリング2ゲーム+貸靴代の場合

※まるごとパスポート対象施設以外での飲食やショッピング利用は別途料金が必要です。

※上記のモデルプランの各施設利用合計金額は目安です。日にちにより異なる場合がございます。

【注意事項】

・他サービス・割引との併用はできません。

・ご購入前に必ず注意事項と施設ごとの営業情報を公式HPにてご確認ください。

・JFA サッカー文化創造拠点「blue-ing!」と屋内型ふれあい動物園「アニタッチ」の

営業時間は各サイトにてご確認ください。

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル TEL.03-5800-9999