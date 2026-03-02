UPSIDER、ICCサミット FUKUOKA 2026へ協賛および出展

株式会社UPSIDERホールディングス

株式会社UPSIDER（代表取締役社長：宮城 徹、本社：東京都港区、以下 当社）は、2026年3月2日(月)～5日(木)に開催される「Industry Co-Creation (ICC) サミット FUKUOKA 2026」（以下、ICC FUKUOKA 2026）にGOLD SPONSORとして協賛し、ブース出展することをお知らせいたします。

当社ブースでは、経営者の挑戦を支える法人カード「PRESIDENT CARD」や、ビジネスリーダー向けコミュニティ「Breakthrough GRID」を中心に、参加者の皆様それぞれにパーソナライズされたサービスをご提案いたします。

ブース出展情報

当社は、「UPSIDER AIRLINE」をテーマにブースを出展いたします。ファーストクラスをイメージした空間で、参加者の皆様一人ひとりの課題にあわせて、経営者のための法人カード「PRESIDENT CARD」やビジネスリーダー向けコミュニティ「Breakthrough GRID」などのサービスを、デモを交えてご紹介いたします。

さらに、専用の搭乗パスやパスポート風メモ帳、ラゲッジタグ、オリジナルポーチなどの限定ノベルティをプレゼントいたします。ICC FUKUOKA 2026にお越しの方は、ぜひ当社のブースへお立ち寄りください。

開催概要

株式会社UPSIDERについて

- 正式名称： Industry Co-Creation (ICC) サミット FUKUOKA 2026- 主催： ICCパートナーズ株式会社- 製作総指揮： 小林 雅（ICCパートナーズ株式会社 代表取締役）- 会場： ヒルトン福岡シーホーク ほか- 日程： 2026年3月2日(月)～3月5日(木)- - 3月2日(月) 前夜祭- - 3月3日(火) カンファレンス1日目- - 3月4日(水) カンファレンス2日目- - 3月5日(木) カンファレンス3日目- 公式サイト： https://industry-co-creation.com/events/icc-fukuoka-2026

株式会社UPSIDERは、「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、AIとテクノロジーを活用した金融・経営インフラを提供しています。中堅・中小企業やスタートアップは、資金繰りやバックオフィス負担といった成長の壁に直面しやすく、当社は独自のAI与信モデルと自動化技術を活用して、こうした課題の解消に取り組んでいます。

当社は、挑戦する企業を支える多彩なサービスを幅広く提供しています。

- AIを活用した次世代法人カード「UPSIDER」（累計決済額8,500億円以上、2025年11月末時点）- 請求書カード払いサービス「支払い.com」（累計決済額1,500億円以上、2025年11月末時点）- 経営者向けの法人カード「PRESIDENT CARD」- 経営者向け経理丸投げサービス「UPSIDER AI経理」- スタートアップ向けグロースデットファンド「UPSIDER BLUE DREAM Fund」（累計貸付130億円超、2025年5月末時点）- 法人カード基盤の外部提供- 次世代ビジネスリーダー向けコミュニティ「Breakthrough GRID」

2025年11月時点で全サービスの利用社数は10万社を突破。法人カード「UPSIDER」の累計与信枠は5兆円以上（2025年11月時点）に達し、AIにより年間1.1億件以上（2025年7月時点）の業務を自動で実行・代替しています。

当社は、金融機能を誰もが利用・提供可能にすることで、信用を起点とした「金融プラットフォーム」へと進化し、挑戦し続けられる企業と、それを支える社会の実現に貢献してまいります。

株式会社UPSIDER

・社名：株式会社UPSIDER

・WEB：https://corp.up-sider.com/

・設立：2018年5月

・代表者：宮城 徹

・資本金：14,293百万円(資本準備金等を含む) ※グループ連結

・本社所在地：東京都港区六本木 7-15-7

・加入協会・認定： 一般社団法人日本資金決済業協会、セキュリティ認定 PCI DSS 4.0.1、JIIMA認証「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」「電子取引ソフト法的要件認証」、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証登録番号 IS 799150

本件に関するお問い合わせ先

ご導入のご相談や、取材申し込み、提携のご連絡は、 pr@up-sider.com までご連絡ください。



※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。