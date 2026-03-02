「ノルマなし、インセンティブなし、新規営業開拓禁止」で保険業界の常識を覆すトップ保険サービス株式会社 　第16回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞　中小企業庁長官賞を受賞

トップ保険サービス株式会社

年中無休24時間体制でお客様の“まさか”に備える保険代理店 トップ保険サービス株式会社（本社：福岡県北九州市）は、一般社団法人 人を大切にする経営学会が主催する第16回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞において、応募総数77社の中から『中小企業庁長官賞』を受賞いたしました。保険業界の常識を覆す「ノルマなし、インセンティブなし、新規営業開拓禁止」という大方針のもと、事故対応やリスクマネジメントを本業とする真の顧客本位を目指す経営が高く評価されました。

■「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞について

「人を幸せにする経営」-言葉にすることは簡単ですが、実践するのはとても難しいことです。本賞における「人」とは、１.従業員とその家族、２.外注先・仕入先、３.顧客、４.地域社会、５.株主の5者を指します。人を幸せにしていれば結果的に業績も上がるはずです。そんな大切な会社を1社でも増やしたいという思いで顕彰制度がスタートしています。

第16回となる本年度は、77件の応募企業の中から、内閣総理大臣賞１社、厚生労働大臣賞（人事労務面）１社、地方創生大臣賞（地方創生面）１社、中小企業庁長官賞１社、中小企業基盤整備機構理事長賞１社、審査委員会特別賞14社、実行委員会特別賞1社が選出されました。

３月16日（月）13：00より、表彰式の開催も予定されています。

■中小企業庁長官賞 受賞理由

保険業界の常識を覆す「ノルマなし、インセンティブなし、新規営業開拓禁止」という大方針と、事故対応やリスクマネジメントを本業とする真の顧客本位を目指している点と、「仕事」を一人ひとりのすばらしい人生の中心とするため、全員参加の組織運営である14の自立型組織によるプロジェクトチーム活動をご評価いただきました。10年以上転職離職者ゼロを継続していることや、名目上65歳定年ながら実質定年を設けていない制度、就労が困難になった場合も65歳まで現給を支給する仕組みなど、社員第一主義の経営を実践している点も受賞理由として挙げられました。また、利益のみを追求するのではなく、人格形成や人間的成長を重視し、研修や古典教育（論語・孟子など）を通じて自立した社員の育成に取り組んでいることも評価されています。

■トップ保険サービスの具体的な取り組み紹介

トップ保険サービスでは、「幸福度」と「人格の高さ」を兼ね備えた従業員が正しい方法で組織をつくり上げていくことにより、従業員のみならず、お客様・ビジネスパートナー・地域社会の「安心・安全」の先にある「幸せづくり」に貢献できると考えています。その実現のため、「ノルマなし、インセンティブなし、新規営業開拓禁止」の方針のもと、事故対応やリスクマネジメントを本業とする真の顧客本位を追求してまいりました。

お客様に「この会社に頼んでよかった」と感じていただくことが収益の向上と地域社会へのさらなる貢献につながり、その結果、従業員の幸福度が高まり、より高品質なサービスの提供へと循環していきます。私たちはこの好循環を「幸せトルネード」と呼び、その輪を社内外へ広げていくことを目指しています。

■当社の取り組みが本になりました

『社員が幸せと感じてくれる会社のつくり方 ―「顧客本位」がすべてを解決する―』 発売中！

今回の受賞で評価いただいた「顧客本位」の経営や、自立型組織による全員参加の組織運営、その背景にある考え方と実践の歩みをまとめた一冊です。当社社長の野嶋康敬は、父が残した巨額の負債を抱え事業を引き継ぎましたが、「負債を返すために働く」のではなく、「目の前のお客様に恩返しする」ことを選びました。「顧客本位」を軸とした経営の軌跡を、野嶋自らの言葉で綴っています。

営業ノルマを設けない方針や、社員が主体的に運営する自立型組織の仕組みづくりなど、これまで実践してきた取り組みを具体的に紹介。顧客満足と従業員満足を同時に高める組織づくりのヒントをまとめています。

Amazon：https://x.gd/853QR

■会社概要

社名：トップ保険サービス株式会社

代表取締役：野嶋 康敬

創業：1926年 ※今年100周年を迎えます

事業内容：保険代理店（生命保険・損害保険）

本社所在地：福岡県北九州市小倉北区米町1-3-1 明治安田生命北九州ビル2階

企業HP：https://www.top-hoken.com/

受賞歴：2015年 「経営革新奨励賞」 受賞

2017年 「日本経営品質賞」 受賞

2022年 「『日本でいちばん大切にしたい会社』大賞」 審査委員会特別賞受賞

2023年 第6回「経営デザイン認証」 ランクアップ認証

2024年 「働きがい認定企業」 認定

2024年 「日本経営品質賞 本賞」 受賞

2026年 「『日本でいちばん大切にしたい会社』大賞」 中小企業庁長官賞受賞

●トップ保険サービス公式ブログ

URL：https://www.top-hoken.com/category/blog/

●トップ保険サービス公式インスタグラム

URL：https://www.instagram.com/tophoken/?hl=ja