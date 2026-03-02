北海道函館蓄電所の商用運転を開始

NTTアノードエナジー株式会社

NTTアノードエナジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岸本 照之、以下、NTTアノードエナジー）は、「北海道函館蓄電所（北海道函館市瀬戸川町）」を建設し、2026年2月から商用運転を開始しました。

概要

カーボンニュートラル実現という社会課題に取り組むためには、再生可能エネルギーの導入拡大と有効活用が必要不可欠であり、同時に電力需給の安定化も重要な課題となっています。再生可能エネルギーの発電量は気象条件に依存して変動するため、電力系統の周波数や電圧を一定に保つための調整力が求められます。これまでは主に火力発電所がこの役割を果たしてきましたが、脱炭素化を加速するために、今後は調整力としての蓄電池の普及拡大が見込まれています。

北海道函館蓄電所の商用運転開始により、NTTアノードエナジーが自社で開発・運用する蓄電所は全国で8システムとなり、今後、アグリゲーターとして各種電力市場（卸電力市場、需給調整市場、容量市場）での最適取引や充放電制御、蓄電所の一元的な保守監視を行っていきます。

NTTアノードエナジーは、今後も蓄電所の開発、保守・運用を通じて、再生可能エネルギーの更なる普及拡大と持続可能な社会の実現に貢献していきます。

北海道函館蓄電所」について

名称 ：北海道函館蓄電所

設置場所 ：北海道函館市瀬戸川町

電池種類 ：リチウムイオン電池

PCS出力 ：1,999kW

公称容量 ：8,226kWh（一般家庭約720世帯分の1日の電力使用量に相当）

運転開始 ：2026年2月

事業者 ：NTTアノードエナジー株式会社

NTTアノードエナジー蓄電所の構築状況（2028年度までに23システムを運用開始予定）

●本リリースは、NTTグループが展開するGXソリューションブランド「NTT G×Inno（エヌティティ ジーノ）」※の取り組みの1つです。

URL: https://group.ntt/jp/group/nttgxinno/

※「NTT G×Inno」は、NTT株式会社の登録商標です。

「NTT GX（Green Transformation）× Innovation」の略称であり、社会へのソリューション提供を通じてGX分野でInnovation(変革)をおこし、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献していく取り組みです。