採用困難職種“企業法務”- 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫【3月10日・11日開催】

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、人材採用に関わる経営層・ご担当者様へ向けたウェビナー「採用困難職種“企業法務”-管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫」を3月10日（火）・11日(水)にオンラインで開催いたします。

近年、企業を取り巻く法規制やコンプライアンス要求は高度化・複雑化しており、企業法務人材の重要性は一層高まっています。一方で、法務人材は慢性的な不足状態にあり、採用市場は“売り手市場”が続く中、専門性の高い法務職はキャリアの多様化により他業界へ流動しやすく、従来の採用手法だけでは十分な人材確保が難しい状況です。また、こうした人材不足は、企業のガバナンス強化や持続的成長を支えるうえで重要な論点の一つです。

本セミナーでは、慢性的な人材不足が続く企業法務職の採用をテーマに、最新の転職市場動向や法務人材のキャリア潮流を解説。さらに、「求職者に選ばれる企業」になるための採用戦略として、企業側の発信の工夫や候補者との接点づくり、選考プロセスの見直しなど、実務に活かせるポイントを1時間で具体的にご紹介いたします。

◆ウェビナー概要

日時：

１.2026年3月10日（火）13:00～14:00

２.2026年3月11日（水）13:00～14:00

場所：

オンライン開催

料金：

無料

内容：

1.求職者動向アップデート

2.法務人材の市況感

3.企業が“今”取り組むべき採用戦略

お申込み：

https://info.pasona.co.jp/event_input/CAD/20260310

お問い合わせ：

p-seminar@pasona.co.jp