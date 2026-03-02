「[復活の二刀流]大谷　翔平」が登場！　本日から大谷翔平選手×『パワプロアプリ』コラボを開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』（以下、『パワプロアプリ』）とKONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手とのコラボレーションを本日3月2日（月）から開始したことをお知らせします。

毎度ご好評いただいている大谷翔平選手とのコラボを今年も開催！

これを記念して、「大谷翔平選手コラボ記念キャンペーン」では「PR[復活の二刀流]大谷 翔平」やパワストーンなどの報酬がもらえます。

また、最大100連の無料10連ガチャのキャンペーンも実施しています。

コラボ記念ガチャでは、新イベキャラ「[復活の二刀流]大谷 翔平」が登場します。

超特殊能力には、前の打席がホームランの場合に打力が大きく上がる「ホームランフィーバー」が獲得可能に。昨シーズンに大谷選手が55本塁打を記録したことを受けて追加されました。この特殊能力はレアリティ「SR」以上で獲得することができます。

そのほかにも「激突！チーム大谷」や「ターゲットヒッター大谷選手編」といったイベントも開催予定です。

「[復活の二刀流]大谷 翔平」とともに選手を育成して、最強チームを作りましょう！

今回のコラボもぜひお楽しみください。

さまざまなキャンペーンやイベントを開催中！

- ログインで「PR[復活の二刀流]大谷 翔平」や「パワストーン×20」など、豪華報酬がもらえる

期間中『パワプロアプリ』にログインすると、「PR[復活の二刀流]大谷 翔平」や「パワストーン×20」がもらえます。また、「2026大谷選手コラボ記念SR選択ガチャ券」がもらえる期間限定チャレンジも実施中です。

そのほかにも、

●「パワクエ」の各クエストで使用できる「[復活の二刀流]大谷 翔平」の契約書が出現

●さまざまなアイテムを獲得できる「大谷翔平選手コラボ記念ログインスタンプ」

●イベキャラの「強化大成功」の確率がアップ

などのキャンペーンも実施中です。詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

期間：3月2日（月）～ 3月23日（月）8:59

- イベント「野球世界大会」開催中

大谷選手が先発投手として所属する日本代表チームを率いて、世界中の代表チームに勝利し、金メダルの獲得を目指しましょう！

目玉報酬は「2026大谷選手コラボ記念SR選択ガチャ券」です！

期間：3月2日（月）～3月11日（水）13:59

- 「祝賀会 [復活の二刀流]大谷 翔平 デビューガチャ」を開催

「[復活の二刀流]大谷 翔平」が新たに出現するキャンペーンガチャを開催。さらに前回実施したコラボで登場した「[二刀流]大谷 翔平」が復刻して登場します。

購入2回目にはレアリティ「PR」以上の「[復活の二刀流]大谷 翔平」が、購入3回目にはレアリティ「SR」以上の「[復活の二刀流]大谷 翔平」 が1枚確定で出現します。

＜[復活の二刀流]大谷 翔平＞

「SR」以上は、以下の超特殊能力のコツが獲得可能に！

投手の場合：「復活 および二刀流」または「ドクターＫ」

野手の場合：「アーチスト および切り込み隊長」または「ホームランフィーバー」

「SR」以上は、「肩力上限アップ / 球速上限アップ」のイベキャラボーナスを持っているほか、追加枠「サポーター」のイベキャラボーナスを持っています。

また、「覚醒可能イベキャラ」になっています。「PSR」の場合は、「肩力上限アップ」の潜在能力を持っています。

期間：3月2日（月）～3月23日（月）8:59

※各イベキャラボーナス、超特殊能力の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』とは

累計ダウンロード数5300万を突破！家庭用ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズで人気を博している選手育成モード「サクセス」を初めてモバイルゲームに搭載し、いつでもどこでも手軽に「サクセス」が楽しめます。さらに、「サクセス」のシナリオに登場するキャラクターを自由に設定できる人気機能「イベントデッキシステム」も搭載し、ゲームソフトシリーズ同様の世界観で選手育成が可能。プレーヤーは、「サクセス」で育てたオリジナルの選手で最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、ランキング1位を目指します。

『実況パワフルプロ野球』公式サイト：

https://www.konami.com/pawa/app/

タイトル：実況パワフルプロ野球（パワプロアプリ）

メーカー：KONAMI

配信日：配信中（2014年12月18日より）

ジャンル：野球・育成

対応OS：Android（8.0以降）、iOS（15.0以降）

希望小売価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

