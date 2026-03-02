豊臣秀長ゆかりの地・奈良県大和郡山市にきょうオープン！「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」

秀長さんプロジェクト推進協議会

2026年1月より放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を契機に、主人公・豊臣秀長ゆかりの地である奈良県大和郡山市にて「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」が本日オープンしました。「大河ドラマ館」は、秀長が城主として過ごした郡山城の近くにあるDMG MORI やまと郡山城ホール1階展示室に、豊臣秀長の生誕日にあたる2026年3月2日（月）から、命日にあたる2027年1月22日（金）までの期間限定で開設します。

館内では、主演・仲野太賀さんのウエルカムメッセージをはじめ、衣装・小道具や特集パネルを展示。さらに、キャスト・スタッフへの独自インタビューやメイキング映像を収録したスペシャル映像、秀長ゆかりの城下町を巡る映像の上映など、当館ならではの魅力が詰まったコンテンツをご用意しております。

エピローグゾーンのメッセージコーナーでは、秀長さんプロジェクト推進協議会公式Ｘにて募集した「#秀長さん生誕祭」のメッセージを展示するとともに、来館者の皆さまにもご参加いただけるメッセージ記入コーナーをご用意しております。また、「大河ドラマ館」の外側を装飾する壁面には、生誕日仕様の豊臣秀長画像を掲出し、いずれも2026年3月8日（日）までご覧いただけます。生誕日を記念した特別演出も、是非お楽しみください。

「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」オープニングセレモニー開催

オープニングセレモニーでは、大和郡山市長であり、秀長さんプロジェクト推進協議会会長を務める上田清が登壇。上田は、キャッチコピー「秀長が残した輪は今もここにある」について、家臣団による結束の“輪”、民との信頼の“輪”、城下町に根付く自治の“輪”など、秀長が残したさまざまな“輪”を紹介しながら、「この近くに沢山の秀長さんゆかりの地があるが、この『大河ドラマ館』は決してゴールではなく、“入門秀長さん”のような位置づけで、秀長さんの“輪“めぐりをしていただきたい」と語りました。

さらに、「秀長さんの生き様の集大成がここ大和郡山にあることに誇りを持って、訪れる人々におもてなしの心を大事にしたい」と、訪れる方に大和郡山を楽しんでいただきたいという願いを語りました。

「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」展示コンテンツ

館内入口付近では、主演・仲野太賀さんによるウエルカムメッセージ映像を上映。館内を進むと、キャストが作品に込めた想いを紹介する登場人物紹介パネルが展示されています。

小道具展示では、直から小一郎（秀長）へのさいごの握り飯の包み（第8回） 、信長が桶狭間の戦い直前、幸若舞“敦盛”を舞う際に使用した信長の扇（第5回）、藤吉郎（秀吉）が父に贈った形見の戦守り（第3回）など、番組の小道具をじっくりご覧いただけます。

続くフォトスポットでは、小一郎（秀長）と藤吉郎（秀吉）の全身パネルとの記念撮影がお楽しみいただけるほか、衣裳展示では、小一郎（秀長）の衣裳（第5回）を間近でご覧いただけます。

人物相関図では、群雄割拠の戦国を生きる人たちの複雑な関係を図解。特集パネルでは、歴史の専門家が解き明かす秀長の「スゴさ」を紹介します。その先の4Kシアターでは、キャスト・スタッフへの独自インタビューやメイキング映像を交えてお届けする、当館限定の特別映像や、郡山城で城主として過ごした秀長にまつわる市内の史跡紹介映像を上映します。

郡山歴史展示ゾーンでは、郡山城跡からの出土品を展示し、ドラマの世界観と大和郡山の魅力を重ね合わせてお楽しみいただけます。サイン展示コーナーでは、豪華キャスト陣による直筆メッセージ・サインなど、ドラマの世界観を存分に体感できるコンテンツを展開します。

エピローグゾーンのメッセージコーナーでは、来館者がメッセージを書けるコーナーをご用意。あわせて3月8日（日）まで、秀長さんプロジェクト推進協議会公式Ｘにて募集した「#秀長さん生誕祭」のメッセージを展示します。

「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」概要

郡山歴史展示ゾーン郡山歴史展示ゾーンエピローグゾーン（メッセージコーナー）

展示名称 豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館

開催場所 DMG MORI やまと郡山城ホール 1階 展示室

開催期間 2026年3月2日（月）～2027年1月22日（金）

開館時間 10:00～17:00（最終入場16:30）

休館日 年末年始 2026年12月28日（月）～2027年1月4日（月）

※施設の点検日など、主催者の都合により開館日・時間が予告なく変更になる場合があります。

入館料 個人：大人600円、小人（小中学生）300円

団体（15人以上）：大人500円、小人（小中学生）250円

※身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳）、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定医療費（指定難病）受給者証、登録者証（指定難病）、小児慢性特定疾病医療受給者証所持の方および付添いの方1名は無料です。

問い合わせ 電話：090-6628-3408

豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館 運営事務局（受託事業者：株式会社JTB奈良支店）

主催 秀長さんプロジェクト推進協議会

「やまと郡山・秀長物産館-大和大納言-」もオープン！

豊臣秀長に関連する商品や戦国時代の文化をイメージさせる商品や、大和郡山や奈良ゆかりのお土産ものを用意しています。

場所 DMG MORI やまと郡山城ホール１階エントランスホール内

営業期間 2026年3月2日（月）～2027年1月22日（金）

営業時間 10：00～17：00

※営業期間・時間等（休業日を含む。）は、「大河ドラマ館」に準ずる。

問い合わせ 電話：0743-86-4434

（受託事業者：株式会社まほろばホールディングス）

主催 秀長さんプロジェクト推進協議会

大和郡山市について

奈良県北西部に位置する大和郡山市は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が郡山城主としてまちづくりを行った歴史を持つ、城下町の風情が色濃く残るまちです。郡山城跡は「日本さくら名所100選」(公益財団法人日本さくらの会選定)にも選ばれており、春には「お城まつり」で多くの観光客が訪れます。また、大和郡山市は全国的にも有名な金魚のまちとして知られています。江戸時代から続く金魚養殖は現在も市の代表的な産業であり、夏には「全国金魚すくい選手権大会」が開催され、全国から愛好家が集います。

市内には由緒ある寺社や町家、商家の町並みが残り、歴史と文化を体感できるスポットが点在しています。近鉄郡山駅やJR郡山駅からのアクセスも良好で、京都や大阪から日帰りで訪れることが可能です。

「秀長さんプロジェクト」について

2026年放送の大河ドラマ「豊臣兄弟！」にて豊臣秀長が主人公として描かれることを契機に、大和郡山市では歴史資源を生かした観光振興を推進するため「秀長さんプロジェクト」を立ち上げました。郡山城跡をはじめとする豊臣秀長ゆかりの地を広く発信し、大河ドラマ放送後も継続的な関心と来訪を促すことを目的としており、地域の持続可能な観光振興とブランド価値の向上を目指しています。

