長岡京病院 3月26日（木）運動に関するセミナーを開催！リハビリ専門職による運動を通じた健康づくり　～認知症予防と乙訓たけのこほりほり体操～

株式会社セントラルメディエンス

株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役:中川隆太郎、以下「当社」）の提携医療機関である、医療法人総心会 長岡京病院 （所在地：京都府長岡京市、理事長：水黒知行、以下「当院」）は、3月26日（木）に運動に関するセミナーを開催することをお知らせいたします。



当院のセミナーは、2023年6月より定期的に開催しており、ご好評をいただいております。特にコロナ禍以降は、医療や健康への意識が高まっている状況の中、当院では地域の皆様へ専門家による正しい知識をご提供すべく当セミナーを開催しております。第19回目となります今回は、当院のリハビリテーション部副主任で作業療法士の前田恵氏が「認知症予防」をテーマにお話しいたします。その後は、「乙訓たけのこほりほり体操」と体力測定を行い、皆様の健康づくりをサポートいたします。動きやすい服装で、お気軽にお越しください！

また、同日には、栄養管理の専門職である管理栄養士による栄養相談会も開催いたします。健康的な身体づくりは運動だけでなく栄養も重要です。ご希望される方は、事前のご予約をお願いいたします。





長岡京病院について

当院は、1980年の開設以降、「ひとりひとりのいのちに安心と笑顔を」という理念の下、地域に密着した医療提供をしてまいりました。風邪・インフルエンザ・日常的な外傷や肛門手術など発症頻度の高い疾患、糖尿病・生活習慣病のみならず、パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病や会陰裂傷後の診療にも注力して診療に当たっております。特に会陰裂傷に伴う直腸膣瘻の手術は全国で高い症例実績があり、全国各地から患者様が来院されております。2025年からは、新たに整形外科・脊椎（せぼね）の診療も開始いたしました。 これにより、さらに地域住民の皆様の幅広い医療ニーズにお応えできるよう努めてまいります。







▶ セミナー概要

テーマ：「人生100年時代、元気に歩き続ける秘訣」～骨粗鬆症から脊椎内視鏡手術まで～

登 壇 者：前田 恵（まえだ めぐみ）氏

長岡京病院 リハビリテーション部副主任

作業療法士

開催日時：2026年3月26日（木）

14:30～15:30 （開場 14:00）

開催場所：長岡京病院 2階 リハビリ室

〒617-0824京都府長岡京市天神1丁目20-10

●お申込み方法

１.お電話にて申し込み 075-955-1151 (担当・医事課)

２.メールフォームから申し込み

https://forms.gle/Wo9rVoN22d8H7EB89

前田 恵氏

前回のセミナーの様子をご紹介（2026年2月開催）

2月に開催いたしました認知症セミナーでは、当院の整形外科・脊椎脊髄外科の福原大祐医師が登壇いたしました。「人生100年時代、元気に歩き続ける秘訣」をテーマに、骨粗鬆症や脊椎内視鏡手術について詳しく解説いたしました。

福原医師によるセミナーは今回で3回目となりますが、募集開始からわずか数日で定員に達し、急遽追加募集を行うなど、回を重ねるごとに大きな反響をいただいております。当日は土曜日の診察日ということもあり、セミナー終了後には「ぜひ先生に相談したい」とその場で受診を希望される方も多くいらっしゃいました。地域住民の皆様の健康に対する意識の高さを改めて実感する、非常に実りある時間となりました。

２月のセミナーの様子

〈医療法人 総心会 長岡京病院〉

所 在 地：京都府長岡京市天神1丁目20-10

診療科目：内科・脳神経内科・循環器内科・糖尿病内科・外科・消化器外科・肛門外科・リハビリテーション科・放射線科

病 床 数：一般病床 97床

U R L：https://www.nagaokakyo-hospital.or.jp/







〈株式会社セントラルメディエンスについて〉

株式会社セントラルメディエンスは、2018年創業。経営理念「革新的な医療サービスの創造」、ミッション「医療サービスで健康価値の向上に寄与し社会に貢献していく。Cure（治癒・治療）中心の医療サービスから、ヘルスケア中心の予防医療サービスの推進」のもと、医療機関の「最適化」を医療従事者とともに追求し、その変革に向けたメディカルサポート、メディカルキャリア、メディカルマーケティングを中心としたソリューションの提供を行っています。医療ニーズにおける社会的価値のあるサービスを創造・提供することで、医療を生活の中心とした「革新的な医療サービスの創造」というビジョンの実現を目指します。





〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング EAST棟8階

代表取締役：中川 隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/