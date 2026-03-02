カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店で「決算！ジャンクカメラ祭」を3月15日に開催

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）が運営するカメラのキタムラ大阪・なんばCITY店（以下、「なんばCITY店」）では、2026年3月15日(日)に「決算！ジャンクカメラ祭」を開催します。本イベントでは、動作未確認品やキズあり品などのジャンクカメラ・レンズ を詰め合わせた50万円・30万円・20万円・10万円・5万円の福袋を55セットご用意し、みなさまのご来店をお待ちしております。（※全て税込価格 ）

■抽選方法のご案内

ご用意する福袋の数を大きく上回るご購入希望が予想されるため、「決算！ジャンクカメラ祭」当日の2026年3月15日(日)に、なんばCITY店にて以下二段階の抽選を実施します。

【第一段階】販売会場に入るための抽選

【第二段階】第一段階の抽選で当選された方を対象とした、ご購入の順番を決める抽選

１.【第一段階】販売会場に入るための抽選

下記の時間内にお越しいただいた方に、抽選番号を書いたリストバンドを配布します。リストバンドはその場でスタッフが指定する手首位置へ装着していただきます。

・リストバンド配布時間：2026年3月15日(日) 9:30-10:00

・リストバンド配布場所：なんばCITY店 店舗シャッター前

・当選結果発表：2026年3月15日(日) 12:00

・当選発表ページ：なんばCITY店公式Instagram・店舗ブログ

・当選者集合時間：2026年3月15日(日)12:30-13:00の間

当選された方は、上記の集合時間になんばCITY店の前にお集まりください。

【ご注意事項】

・リストバンドの配布は、お一人様一枚限りとさせていただきます。

・本抽選は「決算！ジャンクカメラ祭」販売会場への入場権利の抽選であり、福袋のご購入をお約束するものではありません。

・リストバンドは「抽選券」および「入場証明」を兼ねますので、当選された方は外さずにお集まりください。

・指定箇所以外の装着は無効となります。

・いかなる理由でも、リストバンドを装着できない場合は無効といたします。

・未装着・紛失・破損・切断・付け替えが確認された場合は無効といたします。

・代理受け取りは不可といたします。

・リストバンド配布数の上限はありません(配布時間内にお越しいただいた方全員に、リストバンドをお渡しします)

・福袋のご購入は、該当のリストバンドを装着しているご本人様のみ可能です。

・当選者の集合時間内にお越しいただけない場合は、無効とさせていただきます。

２.【第二段階】ご購入の順番を決める抽選

【第一段階】抽選で当選された方にくじを引いていただき、ご購入の順番を決定します。

【ご注意事項】

・年齢にかかわらず、同伴者は入場できません。

・順番の決定後は、店頭にてそのままご購入手続きとなります。

・お会計はお一人様ずつ順番に行うため、待ち時間が発生いたしますがご了承ください。

・順番によっては、福袋をご購入いただけない場合もございます。

■全体のご注意事項

・スタッフの案内に従っていただけない場合は、参加をお断りする場合がございます。

・商品のお取り置き、後日販売は致しません。

・イベントの内容は予告なく変更となる場合がございます。

・お一人様一セット限りとさせていただきます。

・ジャンク福袋に入っている商品は、全てメンテナンスを行っていないジャンク品のため、返品交換不可となります。

・中身の確認や動作の事前確認などはご遠慮ください。

・ご購入前に中身の確認をすることはできません。

・内容に関するお問い合わせにはお答えできません。

・免税販売対象外です。

安全かつ円滑な運営のため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

■カメラのキタムラ大阪／なんばCITY店について

南海電気鉄道株式会社が運営する商業施設「なんばCITY」の南館・地下1階に位置する店。1984年にオープンし、2020年1月に「新しい発見や感動があるフォトライフ提案」をコンセプトにリニューアルオープン。新品・中古カメラともに関西最大級の在庫数を誇る。店内にはギャラリースペースを併設し、撮影会やワークショップなどのイベントも開催している。

■店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170981/table/36_1_63b067a26e72aa1433359069b7472895.jpg?v=202603020851 ]