3月18日、ペテモモザイクモール港北店　グランドオープン

イオンペット株式会社（以下、イオンペット）は、3月18日（水）、神奈川県横浜市の商業施設「モザイクモール港北」に、ペット専門店「ペテモモザイクモール港北店」（以下、当店）をグランドオープンします。当店は直営事業のペット用品販売とグルーミングサロン、ペットホテルのほか、テナントとして子犬子猫専門のペットショップを展開します。

当店が出店する横浜市都筑区は、ファミリー層を中心に人口増加が続く活気あるエリアであり、緑が豊かで生活利便性が高いことから、ペット飼育もしやすい地域です。また、このたび当店が出店する「モザイクモール港北」の一部区画は、ペットと一緒に入店できる飲食店を備えたペットフレンドリーな施設です。当店ではペットとの暮らしに必要な日用品に加え、近年高まる「健康志向」「猫人気」「コト体験」といったペットのトレンドに合わせたより専門性の高い商品・売場・サービスを展開することで、何度でも遊びにきたくなる、ペットと人が繋がることのできる拠点を目指します。

今後もさまざまな商品やサービスの提供を通し、お客さまとペットの健やかなペットライフに貢献することで、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指します。

■当店のポイント

神奈川県内の店舗では初となるショップ・イン・ショップを展開

１. 猫用品専門売場「NECOMO」

プレミアムフードやおやつ、アパレル用品からおもちゃまで、ねこちゃんとのペットライフを充実させるラインナップを多数取り扱います。また、「うちの子けだまだま」のガチャガチャ始め、猫モチーフ雑貨を常設展開いたします。猫を飼育するペットオーナーさまはもちろん、猫を飼っていないお客さままで、お買物をお楽みいただけます。

２. ペットカート専門売場「PET BUGGY」

ペットとのお出かけを楽しむお客さまの増加に伴い、ペットカートのニーズも高まっています。そこで、ペットカート専門売場「PET BUGGY」を展開し、多彩なペットカートのモデルを取り揃えます。さらに、最大3時間までご利用いただけるペットカートの無料貸出を実施。操作性や乗り心地をじっくりとお試しいただきながら、お買物をお楽しみいただけます。

また、ペットカートに付属するパラソルやマット、ナンバープレートなどの付属品も豊富にご用意しています。ペットとペットオーナーさまのライフスタイルに合わせて、楽しみながらカスタマイズいただけます。

試して選べる、「楽しい」「安心」のフード提案

ナンバープレート

「どんなフレーバーや食感のおやつがうちの子に合うのか試してみたい」「新しいおやつに挑戦したい」という声にお応えし、おやつ売場ではペテモおすすめのおやつの試食を毎日ご用意しています。また毎週土曜・日曜日に、栄養価や嗜好性の高さから人気が高まっているペット用冷凍・冷蔵フードやケーキの試食会を実施予定です。専門性の高いペット飼育知識を有したスタッフが、ペットのお悩みやご相談に寄り添いながら、商品選びをサポートします。

感性をくすぐるアパレル売場

ペットとのお出かけや、おしゃれを楽しみたいペットオーナーさまの声にお応えし、人気ブランドウェアや、機能性とデザイン性兼ね備えたウェアを豊富に取り揃えます。また、ペット用ヘアクリップ「オメカシペット」や「リ・プティ」のオリジナルヘルメットなど、人気のアパレル雑貨も展開。日常のひとときをより楽しく、より特別な時間に彩ります。

健康を見守る『S-Grooming(R)』施術と、見える安心のサロン設計

当店のグルーミングサロンでは、専門家の知見と獣医学の観点を取り入れ、ペットの健康とからだへの負担軽減を第一に考えた独自のグルーミング施術『S-Grooming(R)』を提供します。

また、グルーミングサロンでの新たな取り組みとして、体重や腹囲の測定、マイクロスコープを使用した皮膚・被毛の状態の確認などの健康管理サービスを実施。日々の小さな変化を見守ることで、大切なペットがいつまでも健やかに過ごせるようサポートします。

さらに、サロンには外からお預かり中のペットの様子が見えるガラス面を採用。施術の様子を確認できる空間で、飼い主さまに信頼と安心をお届けします。

■店舗概要

店名 ペテモモザイクモール港北店

所在地 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1 モザイクモール港北 1階

電話番号 045-482-3153

営業時間 10:00-20:00

