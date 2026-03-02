北海道の食文化から生まれた、26年春夏新商品 北海道くばら「豚（ぶた）ステーキの素」「トマトソース」2026年3月1日（日）新発売！

株式会社久原本家

久原本家グループ(福岡県糟屋郡久山町、社主：河邉哲司)は、北海道の食材・食文化を発信するブランド「北海道くばら」から、2026年春夏新商品として、2026年3月1日（日）より、『豚ステーキの素』および『トマトソース』を発売いたします。

北海道は、全国でも有数の豚肉消費が盛んな地域であり、独自の食文化が根付いています。「北海道くばら」では、これまでも豚肉をよりおいしく味わえる商品として、『豚丼のたれ』を手掛けてまいりました。『豚ステーキの素』は、厚切りロース肉を手軽にステーキに調理できる本格キット。また、『トマトソース』は、北海道のご当地グルメ「ポークチャップ」からヒントを得た、万能トマトソース。ナポリタンやチキンライスはもちろん、その他のトマトメニューにも使える便利な万能調味料です。忙しい現代の食卓へ、簡便でおいしい北海道の味わいをお届けします。

北海道くばら「豚ステーキの素」 「トマトソース」商品特徴

【豚ステーキの素】

■ステーキを手軽に！

塩麹パウダー入り下味粉がお肉のうまみを閉じ込め、厚切り肉も柔らかく焼き上がります。平日の夜ごはんはもちろん、特別な日のメニューにも最適です。

■白ごはんがすすむ「北海道産おろし玉ねぎ入り」の特製ソース

北海道産おろし玉ねぎを使用。グリルで焼いたような香ばしい風味ととろみのあるソースがお肉に絡み、満足感を実現します。一度食べるとやみつきになる味わいです。

【トマトソース】

■“これ1本”で喫茶店の味

北海道産ロースト玉ねぎの甘みとコクを凝縮。ケチャップだけでは出せない深みがあり、ナポリタンやチキンライス、また北海道のご当地グルメ「ポークチャップ」もこれ1本で味が決まります。

■「好きな時に好きな量だけ」使える利便性

缶やパウチと異なり、使いたい分量に合わせて調節可能な紙パックタイプにしました。1人分の調理からお弁当作りまで、計量しやすく無駄を減らせるのも魅力です。

商品概要

豚ステーキの素

・希望小売価格：270円（税込）

・内容量 ：85g（特製ソース70g、下味粉15g）

・発売日 ：2026年3月1日

・発売地区 ：全国（スーパー等）

トマトソース

・希望小売価格：486円（税込）

・内容量 ：320g

・発売日 ：2026年3月1日

・発売地区 ：全国（スーパー等）

【北海道くばらについて】

2022年6月、北海道恵庭市に社屋と工場を構え、北海道発の新しい事業をスタート。大地と海の恵み、 豊かな食文化をもつ「北海道のおいしさ」と、福岡で培われた味づくりによる「くばらのおいしさ」。ふたつのおいしさの掛け合わせた商品をお届けする流通ブランド。https://www.kubara.co.jp/lp/hokkaidokubara/(https://www.kubara.co.jp/lp/hokkaidokubara/)

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』『北海道 椒房庵』『北海道食品庫』などのブランドを展開しています。http://www.kubarahonke.com/(http://www.kubarahonke.com/)

