2026年3月5日は4つの吉日が重なる“最強吉日”田中貴金属の縁起物　売上1位のアイテムをご紹介

2026年3月5日は、「一粒万倍日」「天赦日」「大安」「寅の日」という4つの吉日が重なる日です。

●一粒万倍日：一粒の籾が万倍にも実る稲穂になることに由来し、新しいことを始めるのに良いといわれる日。

●天赦日：天が万物の罪を赦す日とされ、暦の上で最上級の吉日といわれる日。

●大安：六曜（「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」）の6つの曜の中で最も縁起が良いとされる日。

●寅の日：虎は黄金色の模様を持つことから金運の象徴とされ、また「千里を行って千里を帰る」といわれることから、出ていったものが戻る日に通じると考えられている。そのため、使ったお金が戻る、旅から無事に帰るといった意味合いで、金運や旅立ちに良いとされる日。

これらの吉日は、その縁起の良さから、財布や新たなものを新調したり、新たな挑戦、投資や事業開始などの節目として選ばれたりする傾向があるといわれています。

貴金属の専門店、田中貴金属では縁起が良いとされるモチーフの純金製アイテムを取り揃えており、開運を願うお守りとして、大切な方へのギフトとして、男女問わず幅広い世代の方から人気を集めています。縁起物モチーフのアイテムは、縁起を担ぎ運気上昇を願うことから、吉日に合わせて購入される傾向が多くみられます。

田中貴金属の「縁起物小物カテゴリ※1」における直近1年（2025年2月16日～2026年2月15日）の販売実績は、田中貴金属オンラインショップ（https://shop.ginzatanaka.co.jp/）の販売金額では「純金 一粒万倍銭 1g」が第1位、全販売チャネル合算（オンライン/通販※2/店舗）での販売金額では「純金 一粒万倍銭 5g」が第1位となりました。また、「純金 一粒万倍銭 1g」の販売数は、前年同時期（2024年2月16日～2025年2月15日）と比較して、全体で約2倍、オンラインでは約2.8倍に増加しました。金価格の上昇を背景に実物資産への関心が高まる中、縁起物小物のような重量が軽めの純金商品は、初めて金を持つ方や資産目的で購入されるお客様にも手に取りやすいことから、需要が広がっています。加えて、「一粒万倍日」にちなんだ縁起の良い商品である点も、支持を集めている要因の一つと考えられます。

※1縁起物小物カテゴリ：一粒万倍銭、小判カード、懐中お守り（干支）、開運招福米の4商品の総称

※2ハガキ・電話での受注販売

純金 一粒万倍銭 1g

縁起物は、古くから人々の願いや祈りを込める対象として親しまれてきました。複数の吉日が重なる特別な3月5日という吉日に合わせ、田中貴金属で人気の縁起物アイテムをご紹介します。

～田中貴金属、人気の縁起物アイテムのご紹介～

純金 一粒万倍銭 1g

銭貨（せんか）を模したデザインに一粒万倍という文字を入れた、開運を願うアイテムです。一粒万倍銭を包む封筒はポチ袋を彷彿とさせるデザインで、縁起の良い「鶴」「亀」「富士」を描きました。ご自身用はもちろん、大切な方の開運を願うプレゼントとして、また、年始にはお年玉の代わりとしてもおすすめです。

素材：K24、約1g

税込価格：50,000円

純金 一粒万倍銭 5g

2022年に発売した「純金 一粒万倍銭 1g」が好評だったことから要望が多かった「純金 一粒万倍銭 5g」を2023年より販売開始しました。お出かけの際にも持ち歩きやすい、一粒万倍銭を収めるポーチ付きです。

素材：K24、約5g

税込参考価格：265,920円 桐箱付

※税込参考価格は2026年2月の貴金属価格を参考に、金店頭小売価格27,700円／g（税込）で計算しています。

※商品価格（税込）・商品情報・店舗情報などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※4月1日より商品価格改定を予定しています。詳しくはオンラインショップのお知らせや店舗にお問合せください。

これからも「ゴールドを、もっと自由に。」をコンセプトに、「持つ、身につける、眺める、使う、贈る」とあらゆるかたちで、いっそう自由な楽しみかたで、「心はずむ瞬間（とき）」をお届けします。

＜田中貴金属について＞

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しております。田中貴金属リテイリング株式会社は、田中貴金属の一員として、貴金属リテール事業を担っています。

【田中貴金属リテイリング株式会社について】

1930年に田中商店（現在の株式会社田中貴金属グループ）は山崎商店（現在の田中貴金属リテイリング株式会社）から宝飾事業を受け継ぎました。田中貴金属リテイリング株式会社は、クオリティーの高いジュエリーや工芸品などの提供を通して、一人一人のライフスタイルに更なる輝きを持たせる、歴史と伝統を有する老舗の貴金属店を展開しています。ゴールドやプラチナなどの上質な貴金属に匠の工芸技術を駆使して、デザイン性に富み、かつ資産性の高いジュエリーや工芸品などを企画・販売しています。また、全国の直営店舗において、ゴールドやプラチナを資産として保有したい方に向けて「地金」や「コイン」の販売、貴金属ジュエリー買取サービス「RE(リ):TANAKA(タナカ)」、田中貴金属の純金積立「田中貴金属 総合口座」など、様々な形態で顧客の生活に結びつく貴金属サービスを提供しています。

〔直営店舗〕

銀座本店、横浜元町店、仙台店、名古屋店、心斎橋店、福岡 西鉄グランドホテル店

2025年11月21日、「ギンザタナカ」から「田中貴金属」に店舗名が変わりました。詳細は2025年7月31日に当社より発表した以下リリースをご参照ください。

田中貴金属リテイリング株式会社、直営店舗の名称を「ギンザタナカ」から「田中貴金属」へ変更～資産用事業と宝飾品事業を貴金属事業として一体化させ、運営体制を強化～(https://www.ginzatanaka.co.jp/news/uploads/2025/07/20250731_tenpomei_FHP.pdf)

