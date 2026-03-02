外科用可視化製品市場は、高精度画像技術と低侵襲医療の拡大により前進
手術件数の増加、内視鏡手技の普及拡大、ならびに手術室の継続的な高度化が、先進的な術中可視化技術への需要を強化しています。
病院は、鮮明さ、精度、リアルタイム可視化を中心に外科基準を再定義しています。高解像度カメラ、統合型画像プラットフォーム、先進的表示システムは、現代の手術室において中核的な存在となっています。低侵襲手技が複数の専門分野で優先的選択肢となる中、解剖構造を正確かつ立体的に可視化する能力は、もはや任意ではなく不可欠です。この臨床的変化が、外科用可視化製品市場の持続的拡大を形成しています。
医療機器分野全体における市場ポジション
外科用可視化製品市場は、予測期間を通じて年平均成長率10％で拡大し、2029年までに40億ドルを超えると見込まれています。2029年に約490億ドルへ到達すると予測される外科機器市場の中で、可視化製品は総価値の約8％を占める見通しです。また、2029年に1兆1,120億ドルと予測される医療機器産業全体の中では、約0.4％を構成する見込みです。
北米は引き続き最大の地域市場となり、2024年の10億1,500万ドルから増加して2029年には16億2,300万ドルに達すると予測されています。成長は内視鏡手技件数の増加および慢性疾患有病率の上昇に支えられています。米国は最大の国別市場となり、2024年の9億4,000万ドルから増加して2029年には14億9,900万ドルに達する見込みです。
手技拡大により内視鏡カメラが製品収益を主導
製品タイプ別では、内視鏡カメラが2029年に市場全体の42％を占め、16億8,700万ドルに達する見込みです。低侵襲手術件数の増加、画像鮮明度向上に対する外科医の需要、病院における計画的な更新サイクルが需要を支えています。
消化器科、泌尿器科、耳鼻咽喉科などの専門部門は、画像システムの高度化に継続的に投資しています。調達は統合型画像プラットフォームと一体で行われることが多く、保守契約が継続的収益を支えています。
直接入札方式が流通チャネルを主導
直接入札分野は2029年に市場全体の65％を占め、26億800万ドルに達する見込みです。集中型病院調達モデルは、大量購入契約、複数年保守契約、競争入札プロセスを重視しています。
医療機関は、画像システムと保守支援を組み合わせた統合型資本設備取得を優先しています。規制順守要件および供給業者認定基準も、直接調達関係を促進しています。
腹腔鏡分野が主要臨床用途を維持
用途別では、腹腔鏡が2029年に市場全体の31％を占め、12億2,400万ドルに達する見込みです。腹部の低侵襲手術への継続的移行が需要を強化しています。
腹腔鏡手術は、回復期間の短縮、合併症率の低下、保険償還の充実により、一般外科、肥満外科、大腸外科分野で広く採用されています。予測可能な機器更新周期と安定した手術件数も、この分野の優位性を支えています。
手術室高度化により病院が最終需要を牽引
病院は2029年に市場全体の49％を占め、19億4,000万ドルに達する見込みです。多い手術件数、手術室の近代化計画、複数専門分野の要件が、先進的可視化システムへの設備投資を促進しています。
集中購買慣行および長期的な供給業者パートナーシップも、病院の優位性を支えています。認証基準や臨床パフォーマンス指標は、信頼性の高い高品質画像システムをますます求めています。
市場拡大を支える臨床および政策要因
持続的成長を形成する主な構造要因は以下の通りです。
