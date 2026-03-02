大口径化と品質可視化で市場拡大──2032年11億ドル規模に到達するGaN HEMTウェハの進化
GaN HEMTエピタキシャルウェハとは、窒化ガリウム（GaN）を中核材料とするHEMT（高電子移動度トランジスタ）デバイスの形成に向け、基板上へ所定の結晶品質・膜厚制御でエピタキシャル層を成長させた機能性ウエハである。単なる材料供給ではなく、結晶欠陥、界面品質、組成・応力制御、再現性といった量産工学の集積が製品価値を規定する。設計意図を“結晶”として固定化し、後工程の微細加工や電極形成、信頼性設計の前提条件を与える点に本質がある。結果として、電力変換、無線インフラ、高速スイッチングなどの用途で求められる高周波・高効率・高出力密度を成立させる基盤部材となる。顧客にとっては「歩留まり・性能・量産性」を同時に左右する戦略コンポーネントである。
需要の源泉は「高効率化」と「システム設計の自由度」である
成長の駆動力は、社会全体の電力効率要求の上昇と、システム側が求める設計自由度の拡大にある。高効率電力変換はエネルギー損失と熱設計を同時に抑制し、装置の小型化・高密度化を可能にする。無線インフラや高速電源では、周波数帯域の高度化と瞬時応答の要求が強まり、材料・デバイスのスイッチング特性がシステム性能の上限を規定する局面が増える。さらに、信頼性を前提とした長期運用、過酷環境での安定動作、モジュール統合の進展は、プロセス起点の工学ではなく“結晶起点の工学”を必要とする。すなわち、エピタキシャルウェハは部材でありながら、システム競争力を内包する設計資産として位置付けられる。
規模は伸び、競争は再定義される市場構造
LP Information調査チームの最新レポートである「世界GaN HEMTエピタキシャルウェハ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/587639/gan-hemt-epitaxial-wafer）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが10.8%で、2032年までにグローバルGaN HEMTエピタキシャルウェハ市場規模は11.19億米ドルに達すると予測されている。ここで重要なのは、同市場が“デバイス需要の単純な派生”ではなく、上流の結晶工学と量産の最適解が価値を再配分する局面に入る点である。二桁成長の前提は、供給側に対し品質・再現性・量産性の同時達成を迫る。結果として、市場は「供給の量」よりも「量産で効く品質」の競争へ重心を移し、評価手法や仕様の標準化を含め、取引条件そのものが更新されていく構造を帯びる。
図. GaN HEMTエピタキシャルウェハ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342864/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342864/images/bodyimage2】
図. 世界のGaN HEMTエピタキシャルウェハ市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
少数企業が牽引する集中的な競争地図
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、GaN HEMTエピタキシャルウェハの主要製造業者としてInnoscience、Qorvo、Wolfspeed, Inc、NTT Advanced Technology（NTT-AT）、Enkris Semiconductor Inc、IQE、CETC 55、Soitec（EpiGaN）、DOWA Electronics Materials、Sumitomo Electric Device Innovationsなどが挙げられる。さらに2025年時点でトップ5社の売上ベース市場シェアは約50.0%、トップ10社は約68.0%である。これは、品質作り込みと量産再現性に高い参入障壁が存在し、供給の安定性が顧客の設計選好に直結する産業構造を示唆する。寡占環境では、価格競争よりも「規格適合」「長期供給」「工程互換」「品質保証スキーム」の設計が競争軸となり、主要プレイヤーの動向が市場の技術基準を実質的に規定する局面が強まる。
