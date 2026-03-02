【山河令のゴン・ジュン主演】中国ドラマ「夜明けの恋人たち～Love in the Wind～」が3月2日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年3月2日（月）より中国ドラマ「夜明けの恋人たち～Love in the Wind～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342992/images/bodyimage1】
(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国ドラマ「夜明けの恋人たち～Love in the Wind～」のあらすじ
創業30周年を迎えた自由麒（ズーヨウチー）グループ。野心に満ちた若き投資家の徐斯（シュー・スー）は、この自由麒傘下の老舗靴メーカー、騰岳シューズの土地を買収しようと目論んでいた。創業者に面会を断られ続けていた徐斯は、次の一手として自由麒の令嬢である江湖（ジャン・フー）に近づくことに。江湖との賭けで創業者との面会を勝ち取るも、買収提案は呆気なく断られてしまう。それでも諦めずに買収計画を進める徐斯。一方、何不自由のない生活を送る江湖は、兄のように慕う高屹（ガオ・イー）に裏切られ、自由麒は多額の負債を抱え、一夜にして破産の危機を迎える。悲劇は連鎖し、江湖の父が突然帰らぬ人に。地位と名声を失った江湖は、徐斯と衝突しながらも、愛する父が築き上げた会社の再建を目指し、逆風に立ち向かっていく──。
キャスト
ゴン・ジュン（龔俊）
チョン・チューシー（鐘楚曦）
ウェイ・ジャーミン（魏哲?）
ウー・シュエンイー（呉宣儀）／ソニ
スタッフ
監督：チャオ・イーロン（趙一龍）
脚本：ウェイザイ（未再）、チン・ウェン(秦文）
原作：ウェイザイ（未再）「我要逆?去」
【配信開始日】
2026年3月2日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/yoakenokoibitotachi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/post-8724?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ