全自動型キャッピング機の世界市場2026年、グローバル市場規模（大型リッディング機、中型リッディング機、小型リッディング機）・分析レポートを発表
2026年3月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「全自動型キャッピング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、全自動型キャッピング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の全自動型キャッピング機市場規模は2024年に23億68百万米ドルと評価されています。今後は2031年までに31億27百万米ドルへ拡大すると予測され、予測期間中の年平均成長率は4.1%となる見込みです。食品・飲料、化粧品、ヘルスケアなどの充填包装工程における自動化投資が継続していることから、市場は安定的に成長すると見込まれます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を併せて検証し、それらが競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に及ぼす影響を分析しています。関税や貿易条件の変化は、機械本体や部材の調達コスト、納期、保守部品供給の安定性に影響しやすく、供給網の分散と地域別のサービス体制が競争力の重要要素として整理されています。
________________________________________
製品概要と市場特性
全自動型キャッピング機は、各種ボトルの自動キャップ締めを行う高効率な機械設備です。自動制御によりキャップを供給装置へ送り込み、モーター駆動機構でボトル口部にキャップをねじ込むことで、安定した締付け品質と高い処理能力を実現します。生産ラインの高速化や品質の均一化、省人化を目的として導入されやすい設備です。
導入領域は幅広く、衛生性と異物混入防止が求められる飲料・食品、外観品質と歩留まりが重視される化粧品、規格遵守とトレーサビリティが重要なヘルスケア分野などで需要が強いと考えられます。ライン全体の効率を左右する工程であるため、停止時間の短縮、段取り替えの容易さ、保守性が導入判断の重要要因になります。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、全自動型キャッピング機市場について、メーカー別、地域別、国別、種類別、用途別に、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と予測を提示しています。
市場が変化し続ける前提のもと、競争環境、需給動向、需要変化を生む要因を分析し、主要企業の企業概要と製品例を掲載しています。さらに、2025年時点の主要企業の市場占有率推計も示し、競争構造の把握を支援しています。市場の推進要因、抑制要因、機会、新製品投入や承認に関する示唆も整理されています。
________________________________________
市場区分
市場は種類別と用途別に区分されています。種類別では大型リッディング機、中型リッディング機、小型リッディング機に分類されます。大型は高処理能力が求められる量産ライン向けに適し、中型は幅広い生産規模で導入されやすい領域です。小型は省スペース化や比較的少量生産、複数品種の運用で選定されやすい傾向があります。
用途別では食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、ヘルスケア、その他に分類されます。食品・飲料では高速処理と衛生設計が重視され、化粧品では外観品質やキャップ種類の多様性への対応力が重要となります。ヘルスケアでは品質保証要件が厳しいため、締付けトルク管理や検査工程との連携など、工程管理機能の充実が評価されやすい要素です。
