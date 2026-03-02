産業用レーザーシステム市場は、精密製造の加速により2029年までに390億ドルを超える見通し
電気自動車用バッテリー生産の拡大、半導体製造の増強、医療機器需要の高まりが、世界の製造拠点において高出力・高精度レーザー技術への需要を一段と強めています。
製造業者は、より厳格な公差、短縮された生産サイクル、そして一層厳しい品質基準に対応するため、レーザー加工への移行を加速させています。バッテリーセルの組立ラインから半導体ウエハー製造、さらには低侵襲医療機器に至るまで、レーザーシステムは次世代生産戦略に組み込まれつつあります。この精密主導型製造への転換により、産業用レーザーシステム市場は今後数年間にわたり高度産業生産を支える重要な基盤として位置付けられています。
市場規模、産業内ポジション、および成長見通し
産業用レーザーシステム市場は、予測期間を通じて年平均成長率9％で拡大し、2029年までに390億ドルを超えると予測されています。2029年に約3,530億ドルへ到達すると見込まれるその他産業機械市場全体の中で、産業用レーザーシステムは総価値の約11％を占める見通しです。また、2029年に5兆1,400億ドルへ到達すると予測される機械産業全体の中では、約1％を構成すると見込まれています。
アジア太平洋地域は、電気自動車用バッテリー製造の急拡大および医療機器生産の増加に支えられ、2029年に164億6,000万ドルへ到達し、地域需要を主導すると予測されています。米国は引き続き最大の国別市場となり、半導体成長、電子機器製造、継続的な製品革新により、2029年までに82億3,300万ドルに達する見込みです。
効率性と汎用性によりファイバーレーザーが技術構成を主導
レーザー種別では、ファイバーレーザーが2029年に市場全体の43％を占め、169億2,900万ドルに達する見込みです。高いエネルギー効率、低メンテナンス性、優れたビーム品質により、切断、溶接、マーキング、積層造形に適しています。
連続発振型ファイバーレーザーは、特に高速産業切断用途で採用が進んでいます。一方、パルス型ファイバーレーザーも精密微細加工や細部加工で需要が拡大しています。高い信頼性と費用対効果が、他のレーザー技術に対する競争優位を強化しています。
マクロ加工が産業用途の大半を占有
加工タイプ別では、マクロ加工が2029年に市場の63％を占め、246億6,800万ドルに達する見込みです。本分野は厚板金属の切断、構造部品の溶接、穴あけ、大型材料の成形などの重工用途を支えています。
自動車、航空宇宙、重機、金属加工分野での採用が拡大しており、高出力システムは処理能力向上、材料廃棄削減、運用効率改善を実現しています。自動化生産ラインやスマート製造基盤との統合も優位性を高めています。
1.1キロワット超の高出力システムが装置需要を主導
出力1.1キロワット超の産業用レーザーシステムは、2029年に市場全体の80％を占め、310億2,000万ドルに達する見込みです。これらは深溶け込み溶接、厚材切断、高速加工を必要とする大規模産業用途に不可欠です。
自動車組立、航空宇宙製造、造船、先進加工施設での利用拡大が採用を加速させています。ビーム安定性、熱制御、システム統合の改善が、厳しい生産環境での性能を向上させています。
切断用途が最大の収益シェアを獲得
用途別では、切断が2029年に市場全体の32％を占め、123億3,500万ドルに達する見込みです。自動車パネル、航空宇宙部品、電子筐体、包装材料などの複雑形状に対する高速・高精度切断需要が拡大しています。
