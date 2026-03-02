マレーシア現地法人営業開始のお知らせ
ITソリューションプロバイダのNSW株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長 多田 尚二、以下NSW）は、マレーシアにおける半導体事業の開発拠点として、2026年4月より現地法人の営業を開始することを本日お知らせします。
■経緯
AI、IoT、EVの急速な普及を背景に持続的な拡大が見込まれる半導体市場において、ワールドワイドでの需要が急拡大しており、新規技術開発や海外での人材活用が重要視されています。
こうしたグローバル展開の高まりを受け、マレーシアが推進する半導体産業の国家戦略や安定した事業環境が当社の事業方針と合致していることから、同国で現地法人を設立しました。
グローバル体制強化により海外需要を確実に取り込み、当社のデバイス事業のさらなる拡大を実現してまいります。
■現地法人の概要
名称：NSW SOLUTION MALAYSIA SDN. BHD.
代表取締役社長：阿部 徳之（取締役 執行役員副社長 デバイスソリューション事業本部長）
所在地：No. 3F-02, Level 3, TOWER 4 PFCC, Jalan Puteri 1/2, Bandar Puteri Puchong, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia
営業開始日：2026年4月1日
■関連リンク
・NSW SOLUTION MALAYSIA SDN. BHD.サイト
https://www.nsw-solution.my/
■NSW株式会社について
1966年創業。製造や流通など業種対応のシステム構築、ITインフラ設計・運用、自社データセンターを基盤としたクラウドサービスなどをワンストップで提供します。また、車載分野や通信・設備分野における組込みシステム開発とLSIやボードの設計開発も手掛けています。これらの実績を生かしIoT、AI、エッジコンピューティングなどの分野で新たな価値創造に取り組み、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、DX実現のパートナーとしてお客様とのビジネス共創を推進してまいります。詳細はhttps://www.nsw.co.jp/ をご覧ください。
・本ニュースリリースに掲載している情報は、発表日時点のものです。
・各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
