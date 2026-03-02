ホノルルコーヒージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：萩原 利貴)は、日本国内における展開を目的として、ハワイ発スイーツブランドBananを展開するBanan LLCとの間で、2026年3月1日付にて、日本国内における独占的営業権に関する契約を締結いたしました。









Banan





■Bananとは

Bananは、ハワイで誕生したアイスクリームブランドです。プラントベースをコンセプトに、バナナ本来の自然な甘さを生かしたシンプルでクリーンな味わいを特長としています。





創業当初はフードトラックからスタートし、SNSを通じて話題を広げながら店舗展開へと発展しました。現在はハワイを拠点に米国本土にも展開しており、現地ローカルのみならず多くの観光客からも支持を集めるブランドへと成長しています。





Bananは、“Healthy shouldn't feel like a sacrifice.”(健康的であることは、我慢であってはならない。)というミッションを掲げ、デザートの枠を超えた新しい食の選択肢を提案しています。ハワイ産のフルーツやナッツを積極的に取り入れ、地域コミュニティや農業とのつながりを大切にする姿勢もブランドの大きな特徴です。









■なぜ「バナナ」なのか

バナナは、手軽にエネルギー補給ができ、食事のひとつとして日常的に親しまれているフルーツです。

Bananは、砂糖や乳製品に頼らないレシピをベースに、こうしたバナナの特性を生かしながら、デザートの枠を超えた新しい食の選択肢を提案しています。

“デザート＝不健康”という固定概念からの脱却を目指し、軽やかに満たされる新しい食習慣を日本の皆さまにお届けしたいと考えています。





ホノルルコーヒージャパンは、Bananを通じて、ハワイで注目されている新しいライフスタイルを日本に届けてまいります。









■Banan LLC CEO Matt氏 コメント

「Bananは、ハワイのエネルギーやポジティブな空気をそのまま届けたいという想いから始まりました。日本は私にとって特別な国です。初めて訪れたとき、そのホスピタリティや人々の温かさに感動しました。日本の皆さんにBananを通して、自然な美味しさとハワイの楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。」









■ホノルルコーヒージャパン株式会社 代表取締役社長兼CEO 萩原 利貴 コメント

「ハワイを訪れるたびに立ち寄る店、それがBananです。自然な甘さ、澄み切った青空と商品の鮮やかなカラーのコントラストに魅了され、見た目・味・コンセプトのすべてに共感しています。

Bananは、美容や健康への意識が高い方々にとっても魅力的なブランドです。

ホノルルコーヒーを通じて、日本にはハワイを愛する方が数多くいることを実感してきました。今回の契約締結により、コーヒーという枠にとどまらず、より多角的にハワイの魅力をお届けできると感じています。」









今後は、日本国内での出店や各種イベント展開などを視野に入れながら、Bananの魅力を段階的に発信してまいります。具体的な展開内容につきましては、決定次第、SNSにて順次発表いたします。

最新情報はBanan Japan公式Instagramおよび公式Xにてご確認ください。

公式Instagram： https://www.instagram.com/banan.jp

公式X ： https://x.com/Bananjapan





ホノルルコーヒージャパン株式会社は、今後もハワイのカルチャーやライフスタイルを軸に、国内外の価値あるブランドとの連携を通じて、日本の皆さまに新しい体験とライフスタイル提案をお届けしてまいります。









■会社概要

商号 ： ホノルルコーヒージャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 萩原 利貴

所在地 ： 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー5F

事業内容 ： コーヒーショップの経営、コーヒー豆等の販売、OEM事業

URL ： https://honolulucoffee.co.jp

Instagram： https://www.instagram.com/honolulucoffeejapan/