和歌山市の春は、歴史と自然が調和する中で、さまざまな表情の桜を楽しめる季節です。城下町の風情が色濃く残るエリア、海や山の景色を背景にした開放感あふれるスポット、市民に親しまれてきた公園など、市内各地で春ならではの美しい風景が広がります。毎年3月最終週～4月第1週頃が見頃となっており、和歌山城公園では桜の時期にあわせて“さくら祭り仕様”のライトアップを実施いたします。

満開の桜の下を歩きながら、ゆったりと街を散策したり、写真を撮ったりと、それぞれの楽しみ方で春のひとときを過ごすことができます。また、お花見とあわせて、和歌山ならではの食や温泉、周辺観光を楽しめるのも、この季節ならではの魅力です。









■主な桜の名所

【スポット(1)｜和歌山城公園(和歌山市中心部)】

和歌山市中心部に位置する和歌山城公園は、約450本の桜が咲き誇る、市内随一の桜の名所です。青空に映える天守閣と淡いピンク色の桜が織りなす景観は、和歌山を代表する春の風物詩。昼は和歌山城と桜が織りなす華やかな景観を、夜はライトアップによる幻想的な夜桜を楽しめます。市内外から多くの花見客が訪れ、写真撮影スポットとしても高い人気を誇ります。





和歌山城





見頃状況 ： 3月最終週～4月第1週頃

桜の種類 ： ソメイヨシノ、シダレザクラ、ぼたん桜 ほか

桜まつり開催期間： 3月20日(金)～4月12日(日)

アクセス ： ［お車でお越しの場合］

阪和自動車道和歌山インターチェンジより約15分

［電車でお越しの場合］

JR和歌山駅または南海和歌山市駅から「和歌山城前」バス停下車

駐車場の台数 ： 約500台(市営駐車場・和歌山城公園駐車場・周辺駐車場含む)

公式HP ： https://wakayamajo.jp/





【スポット(2)｜紀三井寺(和歌山市南部)】

紀三井寺は、境内に約500本の桜が咲き誇る、和歌山市を代表する桜の名所です。京阪神エリアでは「早咲き桜の名所」として広く知られており、毎年いち早く春の訪れを感じられるスポットとして親しまれています。この木を基準に和歌山の桜の開花宣言が行われるため、紀三井寺は「近畿地方に春を呼ぶ寺」とも呼ばれています。また、境内へはケーブルカー(有料)を利用して上がることができ、階段の昇り降りが不安な方でも安心してお参りやお花見を楽しめます。家族連れや幅広い世代におすすめの桜スポットです。





紀三井寺





見頃状況 ： 3月下旬～4月上旬

桜の種類 ： ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ

桜まつり開催期間： 3月20日(金)～4月20日(月)

アクセス ： ［お車でお越しの場合］

阪和自動車道和歌山南スマートインターチェンジより約5分

［電車でお越しの場合］

紀三井寺駅から徒歩で約10分

駐車場の台数 ： 約50台 その他、有料駐車場あり

公式HP ： https://www.kimiidera.com/





【スポット(3)｜道の駅 四季の郷公園(和歌山市東部)】

和歌山市にある「道の駅 四季の郷公園」は、甲子園球場約7個分の広さを誇る自然豊かな公園。春には園内各所で桜が咲き、特に四季の広場では、広々とした芝生とともにのびのびとお花見が楽しめます。土日祝は伊太祈曽駅からTUKTUK送迎もあります。(要予約)園内には飲食施設(火の食堂│ https://fh-park.jp/place/hi/ )や直売所(水の市場│ https://fh-park.jp/place/mizu/ )、宿泊施設(かなたのさと│ https://kanatanosato.jp/ )もあり、食事・買い物・宿泊・桜観賞を一度に楽しめるのが、ファミリー層に人気のポイントです。





四季の郷公園





見頃状況 ： 3月下旬～4月上旬

桜の種類 ： ソメイヨシノ、ヤマザクラ ほか

アクセス ： ［お車でお越しの場合］

阪和自動車道和歌山南スマートインターチェンジより約5分

［電車でお越しの場合］

和歌山電鐵伊太祈曽駅下車徒歩約20分

駐車場の台数： 約300台

公式HP ： https://fh-park.jp/

ヴィラリゾート「かなたのさと」： https://kanatanosato.jp/





【スポット(4)｜高津子山(たかつしやま)展望台(和歌山市南部)】

「海を眺め 桜を愛でる」と万葉集にも詠まれた景勝地・和歌の浦。その一角に位置する高津子山は、標高約140mの里山で、春には海と桜を同時に楽しめる和歌山市随一の絶景お花見スポットです。展望台へと続く遊歩道沿いには桜が咲き誇り、満開時には桜のトンネルの中を歩くような体験ができます。所々にベンチも設置されており、潮風を感じながらゆっくりと花見を楽しめるのも魅力。山頂の展望台からは、和歌の浦湾や和歌山市街地を一望でき、「和歌山県朝日夕日百選」にも選ばれた景色が広がります。





高津子山展望台





見頃状況 ：3月下旬～4月上旬

桜の種類 ：ソメイヨシノ

アクセス ：［お車でお越しの場合］

阪和自動車道和歌山南スマートインターチェンジより約20分

［電車でお越しの場合］

JR和歌山駅または南海和歌山市駅から「新和歌遊園」バス停下車

駐車場の台数：専用駐車場なし

和歌浦漁港周辺の有料駐車場を利用(約250台)

※駐車場から展望台までは徒歩で約15分





【スポット(5)｜御手洗池公園(和歌山市南部)】

紀州東照宮と和歌浦天満宮のふもとに広がる御手洗池は、水辺と神社、桜が一体となった情緒あふれる散策スポットです。池の周囲には整備された遊歩道があり、ゆったりと歩きながら四季折々の風景を楽しめます。春には、池を囲むように桜が咲き誇り、天満宮の赤い鳥居と御手洗池に架かる赤い橋、桜が一枚の風景に収まる美しい光景が広がります。





御手洗池公園





見頃状況 ：3月下旬～4月上旬(和歌山城よりやや遅め)

桜の種類 ：ソメイヨシノ

アクセス ：［お車でお越しの場合］

阪和自動車道和歌山南スマートインターチェンジより約20分

［電車でお越しの場合］

JR和歌山駅または南海和歌山市駅から「権現前」バス停下車

駐車場の台数：専用駐車場なし

和歌浦漁港周辺の有料駐車場を利用 (約250台)

※駐車場から御手洗池公園までは徒歩で約10分









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

和歌山市役所 観光課

TEL ： 073-435-1234

MAIL： kanko@city.wakayama.lg.jp