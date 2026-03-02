どこか懐かしい昭和のレトロな雰囲気 選べる食べきりサイズの「おつまみ横丁」から3品が新発売！
株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、どこか懐かしい昭和の居酒屋街をイメージした珍味シリーズである「おつまみ横丁シリーズ」より3品(希望小売価格：オープン価格)の新商品を2026年3月9日に発売いたします。
「おつまみ横丁」は食べ切りサイズなので、その日の気分に合わせて食べたいものをチョイスいただけます。
おつまみ横丁 利尻昆布のだし仕立てごちそう鱈 / 旨みくらべ焼き鱈とかわはぎロール / 噛みしめる濃厚まぐろジャーキー
＜商品概要＞
●おつまみ横丁 利尻昆布のだし仕立てごちそう鱈
北海道産スケソウダラを利尻産の昆布だしを使用し味付けしました。噛むほどに旨味が溢れ出すソフトな食感のおつまみです。
容量：24g
●おつまみ横丁 旨みくらべ焼き鱈とかわはぎロール
ソフトな食感の焼き鱈と、かわはぎを何枚も重ねて丁寧に焼き上げたかわはぎロール、2種のお魚を食べ比べてお楽しみいただけます。
容量：27g
●おつまみ横丁 噛みしめる濃厚まぐろジャーキー
噛みしめるたびにまぐろの濃厚な旨味を感じるまぐろジャーキーです。DHA、EPA、たんぱく質も摂れるのでヘルシーなおやつとしてもおすすめです。
容量：22g
販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店など
希望小売価格：オープン価格
発売日 ：2026年3月9日
＜ブランド紹介＞
「おつまみ横丁」はどこか懐かしい昭和の居酒屋街をイメージした、食べきりサイズの珍味シリーズです。
チーズや海産珍味など7品を展開し、その日の気分に合わせて選べる楽しさを提供いたします。
【会社概要】
商号 ： 株式会社モントワール
代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗
所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 4F
設立 ： 2004年(平成16年)12月20日
事業内容： 菓子の企画・開発・製造・輸入及び販売等
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://montoile.co.jp/