名城大学は2026年3月2日から3月31日まで、研究力と研究シーズを学外に公開し、研究成果の社会還元や産官学連携のさらなる推進を目指す「名城大学リサーチフェア2025」を開催します。ぜひこの機会に、開学100周年を迎える名城大学の研究にふれてみてください。

【ポイント】

・オンライン研究展示会では、10学部のさまざまな研究分野の102テーマが出展。特設サイトで1か月間、いつでも、何度でも、最新研究の動画と資料が閲覧可能。学部名やキーワードで検索も可能。・期間中にUniversity Research Administrator （URA）による産官学連携オンライン相談会を初開催。まずは話を聞いてみたいといった初期段階の相談にもURAが対応します。担当するURA 8名は特設サイトで紹介中。・3月14日（土）の開学100周年記念アリーナ完成記念イベント「LIONS ARENA 完成記念 FESTA―100年の感謝を未来へ―」で体験型研究展示も実施。

【イベント概要】

期間 ： 2026年3月2日（月）～３月31日（火）イベント名 ： 名城大学リサーチフェア2025URL ： 「名城大学リサーチフェア2025」特設サイト

https://meijo-researchfair2025.jp/

参加費 ： 無料主催 ： 名城大学 学術研究支援センター 問い合わせ ： E-mail：sangaku@ccml.meijo-u.ac.jp TEL：052-838-2036

【オンライン研究展示会の展示タイトルと出展者（一部抜粋）】

・ハイエントロピー酸化物の形状制御合成（理工学部 谷口 彩乃 助教）・計算と実験で、廃棄材料の可能性をひらく（理工学部 片岡 啓介 助教）・歴史的な建築・空間の研究を活かした建物を長く使うことへの理解の促進（理工学部 米澤 貴紀 准教授）・脳を精密に制御する多機能統合光デバイスの開発～脳を観るから、脳を操るへ～（理工学部 関口 寛人 教授）・人の多様性に対応したデジタルサイネージ可視光通信システム（理工学部 岡田 啓 教授）・超高感度な温度・振動検知 光ファイバセンシング技術（理工学部 今宿 亙 教授）・生物の分布を化学的な視点から理解する（農学部 大崎 晴菜 助教）・バイオインフォマティクスを駆使した麹菌の転写制御機構の包括的解析（農学部 兒島 孝明准 教授）・難治性がんの新規治療薬に 新規免疫チェックポイント分子の機能解明（薬学部 河地 真理子 助教）・子どもの「正しいランニングフォーム」獲得を目指した指導方法開発（法学部 後藤 悠太 准教授）・「居場所」の⼈類学～都市空間に集まる少⼥たち～（経営学部 桑島 薫 教授）・政策の経済効果分析（経済学部 加藤 真也 教授）・日本人学生が一般英語を習得するのを助けるアプリ（外国語学部 James Martin Rogers教授）・覚醒度の検出技術とその応用（都市情報学部 伊東 嗣功 助教）・実効性のある国民保護を構築する！（都市情報学部 川島 佑介 准教授）・近代建築と地域をめぐるSTEM教育の開発（都市情報学部 田口 純子 准教授）・メディカルAI研究センター（総合研究所 研究センター）・サイケデリック薬物療法による革新的うつ病治療研究センター（総合研究所 研究センター）

【URAによる産官学連携オンライン相談会】

産官学連携に少しでも関心をお持ちの企業、行政機関などの皆さまを対象に、さまざまなバックグラウンドや専門性を有するURAにオンライン相談が可能です。お気軽にお申込みください。日時：2026年3月10日（火）～12日（木）、3月23日（月）～25日（水）方法：オンライン（約1時間、要申込）申込はこちら：

https://forms.gle/1HrYDEKUEZCemUPF9

＜相談例＞

・自社の技術課題や関心テーマについて、どのような連携が可能か相談したい・特定分野の専門家を紹介してほしい・研究成果や技術を活用した共同研究の可能性を知りたい・大学の研究成果の技術導入について相談したい・本学の研究者や研究拠点について情報収集をしたい など

【体験型研究展示】

開学100周年記念アリーナ完成記念イベント「LIONS ARENA 完成記念 FESTA―100年の感謝を未来へ―」で体験型研究展示を開催します。日時：2026年3月14日（土）10時～16時場所：名城大学天白キャンパス開学100周年記念アリーナ（LIONS ARENA）参加費：無料ご来場の際は事前登録をお願いします（先着3,000名にオリジナルグッズを配布）事前登録はこちら：

https://www.meijo-u.ac.jp/sp/arena_event/

＜3つの体験型研究展示＞

・WishTree in MEIJO（願いを叶える名城の木）、将来の夢や願いをスマホから書き込み、AR技術により樹木に「桜の絵馬」を掛けよう！・人と共存するロボットについて学んで体験しよう！見たり体験できたりするロボットの展示・パネル展示「名城大学100周年へ-世界を変えた三大研究の系譜-」と産官学連携の取組をURAが紹介！

