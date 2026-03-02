双日テックイノベーション株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：西原 茂)は、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり代表取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。





代表取締役の異動(2026年4月1日付)

［就任 1名］

氏名：金武 達彦

新職：代表取締役(※) 兼 社長 CEO

旧職：双日株式会社 執行役員 自動車本部 本部長





※ 2026年4月1日開催の臨時取締役会において代表取締役に選定され、就任する予定です。





［退任 1名］

氏名：西原 茂

代表取締役 兼 社長 CEO









■双日テックイノベーションについて

社名 ： 双日テックイノベーション株式会社

所在地 ： 東京都千代田区二番町3-5麹町三葉ビル(受付6F)

設立 ： 1969年2月24日

URL ： https://www.sojitz-ti.com/

事業内容： 国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、

システム開発、運用・保守などのサービス提供、

およびデジタルトランスフォーメーション支援。









■添付資料

経歴書 金武新社長





STech Iブランドシンボル