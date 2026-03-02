代表取締役の異動に関するお知らせ
双日テックイノベーション株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：西原 茂)は、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり代表取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。
代表取締役の異動(2026年4月1日付)
［就任 1名］
氏名：金武 達彦
新職：代表取締役(※) 兼 社長 CEO
旧職：双日株式会社 執行役員 自動車本部 本部長
※ 2026年4月1日開催の臨時取締役会において代表取締役に選定され、就任する予定です。
［退任 1名］
氏名：西原 茂
代表取締役 兼 社長 CEO
■双日テックイノベーションについて
社名 ： 双日テックイノベーション株式会社
所在地 ： 東京都千代田区二番町3-5麹町三葉ビル(受付6F)
設立 ： 1969年2月24日
URL ： https://www.sojitz-ti.com/
事業内容： 国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、
システム開発、運用・保守などのサービス提供、
およびデジタルトランスフォーメーション支援。
■添付資料
経歴書 金武新社長
STech Iブランドシンボル